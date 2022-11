EÚ odobrila SR 459 mil. eur cez plán spravodlivej transformácie územia

Brusel 24. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala plán spravodlivej transformácie územia pre Slovensko, v ktorom sa stanovuje stratégia investovania 459 miliónov eur z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST). Tieto finančné zdroje podporia spravodlivý prechod ku klimatickej neutralite v najzraniteľnejších regiónoch Slovenska, informuje spravodajca TASR.



Fond spravodlivej transformácie pomôže Slovensku do roku 2023 postupne ukončiť ťažbu uhlia a využívanie uhoľných elektrární. Podporí sa z neho najmä spravodlivá transformácia kovopriemyslu a chemického priemyslu v hornonitrianskom regióne a Košickom a Banskobystrickom kraji.



EK pripomenula, že hornonitriansky región je jedinou oblasťou, kde sa na Slovensku ťaží uhlie. Ťažba hnedého uhlia a jeho spaľovanie v elektrárni Nováky sa má do roku 2023 postupne ukončiť. FST pomôže vytvárať nové pracovné príležitosti pre pracovníkov v uhoľnom sektore, ich rodiny a mladých ľudí, ktorí chcú žiť a pracovať v danom regióne. Fond podporí aj opatrenia v prospech energetickej efektívnosti verejných budov a inovatívne riešenia v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.



Košický kraj závisí od priemyselných sektorov produkujúcich veľmi vysoké emisie skleníkových plynov, a má najväčší potenciál dekarbonizácie na Slovensku. V oceliarskom priemysle treba vykonať technologické zmeny s cieľom pomôcť krajine dosiahnuť klimatické ciele. FST pomôže rekvalifikovať a zlepšiť zručnosti približne 2400 pracovníkov v oceliarskom priemysle a vytvoria sa nové pracovné príležitosti v zelených sektoroch, v sektore energie z obnoviteľných zdrojov, uskladňovania energie a modernizácie sietí diaľkového vykurovania, čo prinesie úspory energie.



Banskobystrický kraj je jedným z najmenej rozvinutých na Slovensku, pričom viaceré okresy závisia od priemyselných sektorov s veľmi vysokými emisiami skleníkových plynov. FST pomôže so zvýšením energetickej efektívnosti vo verejných budovách a využívaním geotermálnych zdrojov energie, ako aj s celoživotným vzdelávaním pracovníkov a podporou odborných škôl.



Cez FST sa podporujú územia, ktoré pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo čelia osobitným výzvam.



Komisia schválila partnerskú dohodu so Slovenskom v júli 2022. V plánoch spravodlivej transformácie územia vypracovaných v úzkej spolupráci s miestnymi partnermi sa identifikujú výzvy na každom území, ako aj potreby rozvoja a ciele, ktoré sa majú splniť do roku 2030.



Schválenie plánov spravodlivej transformácie územia otvára dvere cielenému financovaniu na základe ďalších dvoch pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie - schémy na spravodlivú transformáciu v rámci Programu InvestEU a úverového nástroja pre verejný sektor na spravodlivú transformáciu, v ktorom sa kombinujú granty EK s úvermi Európskej investičnej banky.



Mechanizmus spravodlivej transformácie má zabezpečiť, aby sa prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo uskutočňoval spravodlivo a aby sa pritom na nikoho nezabudlo. Poskytuje cielenú podporu s cieľom pomôcť mobilizovať približne 55 miliárd eur v rokoch 2021 – 2027 v najzasiahnutejších regiónoch EÚ.











