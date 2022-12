EÚ odobrila SR štátnu pomoc pre agrosektor vo výške 50 miliónov eur

Brusel 20. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že schválila schému slovenskej štátnej pomoci vo výške 50 miliónov eur na podporu poľnohospodárskeho sektora v kontexte ruskej vojny proti Ukrajine. Informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že uvedená schéma bola schválená v rámci dočasného krízového rámca štátnej pomoci, ktorý exekutíva EÚ prijala v marci tohto roku a následne zmenila a doplnila v júli a októbri, a to na základe článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ), ktorý uznáva, že hospodárstvo EÚ zažíva vážnu poruchu.



V rámci schválenej schémy bude mať pomoc formu priamych grantov. Výška pomoci na oprávneného príjemcu nepresiahne 50 % oprávnených nákladov, ktoré sa vypočítajú na základe zvýšenia nákladov na zemný plyn a elektrinu v súvislosti so súčasnou krízou, maximálne však do štyroch miliónov eur.



Účelom schémy je poskytnúť finančnú podporu poľnohospodárskym spoločnostiam, ktoré skladujú svoje vlastné primárne poľnohospodárske produkty a tiež podnikom, ktoré združujú tieto spoločnosti a skladujú ich produkty.



Komisia zistila, že slovenská schéma štátnej pomoci je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom rámci. Konkrétne, výška individuálnej pomoci nepresiahne 50 % oprávnených nákladov pri maximálnom strope pomoci štyroch miliónov eur a bude poskytnutá do 31. decembra 2023.



Eurokomisia dospela k záveru, že táto schéma je potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážnej poruchy v hospodárstve členského štátu a na tomto základe schválila opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)