EÚ odobrila štatút európskej ochrany pôvodu pre Muránske buchty
Autor TASR
Brusel 8. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok potvrdila, že schválila žiadosť o udelenie chráneného zemepisného označenia (CHZO) pre Muránske buchty. Na správu EK upozornil spravodajca TASR.
Ide o označenie udeľované výrobkom, ktorých kvalita, povesť alebo iné špecifické vlastnosti úzko súvisia s ich zemepisným pôvodom. Zároveň platí, že aspoň jedna časť výroby sa musí uskutočniť v danej zemepisnej oblasti.
Muránske buchty sa vyrábajú v obci Muráň od 60. rokov 20. storočia. Sú známe najmä štruktúrou cesta, do ktorého je charakteristickým spôsobom zabalená bohatá náplň. Cesto sa pripravuje výlučne ručne, niekoľkokrát kysne a prekladá sa margarínom, pričom celý proces môže trvať až štyri hodiny.
Udelenie chráneného označenia potvrdzuje význam Muránskych buchiet ako jedinečného gastronomického dedičstva Slovenska a podporuje zachovanie tradičných postupov a techník ručnej práce.
V apríli 2025 zverejnila Európska komisia žiadosť o zápis do registra CHZO. Lehota na pripomienky a námietky uplynula 7. augusta 2025, čím Muránske buchty oficiálne získali chránené označenie pôvodu. Toto nové označenie sa pridáva k tridsiatke slovenských názvov uvedených v registri zemepisných označení Únie eAmbrosia.
Na zozname EÚ je zo Slovenska už 29 zaregistrovaných výrobkov zo Slovenska, napríklad Oravský korbáčik, Slovenská bryndza a Slovenská parenica, Žitavská paprika, Zázrivské vojky, Klenovecký syrec, Levický slad, Stupavské zelé, Liptovské droby, Hrušovský lepník, Bardejovský med, Trnavský slad, Spišský šípkový lekvár či Tokajské víno zo slovenskej oblasti. Na schválenie čakajú Račanská frankovka, Spišská borovička, Piešťanské bahno a minerálky Korytnica, Lipovská, Baldovská, Cígeľka a Sulinka.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)