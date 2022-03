EÚ odstrihla ruské banky od SWIFTU, Sberbank a Gazprombank ušetrila

Brusel 2. marca (TASR) - Členské krajiny EÚ v stredu súhlasili s vylúčením kľúčových ruských bánk zo systému SWIFT, ktorý je dominantným svetovým systémom finančných správ. Uvádza to bruselský spravodajca TASR na základe informácií Európskej komisie (EK).



Komisia zdôraznila, že toto opatrenie rýchlo a efektívne zabráni sankcionovaným bankám vykonávať svoje finančné transakcie po celom svete. Rozhodnutie EÚ bolo úzko koordinované s jej medzinárodnými partnermi, ako sú Spojené štáty americké a Spojené kráľovstvo.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že EÚ "rýchlosťou svetla" prijala tri po sebe idúce vlny prísnych sankcií proti ruskému finančnému systému, jeho high-tech priemyslu a proti skorumpovanej elite.



"Ide o najväčší balík sankcií v histórii Únie. Dnešné rozhodnutie o odpojení kľúčových ruských bánk od siete SWIFT vyšle Vladimirovi Putinovi a Kremľu ďalší jasný signál," uviedla v správe pre médiá.



Zoznam dotknutých bánk bol zverejnený v Úradnom vestníku EÚ. Patria tam napríklad VTB, druhá najväčšia banka v Rusku, Bank Rossiya, Otkritie, Novikombank, Promsvjazbank, Sovkombank a VEB.RF.



EÚ však neodpojila od systému SWIFT banky Sberbank a Gazprombank, ktoré sú hlavnými sprostredkovateľmi platieb za energiu v EÚ. Členské krajiny eurobloku vyjadrili obavy, že sankcionovanie týchto dvoch finančných inštitúcií povedie k nárastu cien energií v Európe.



Účinnosť sankcií nadobudne platnosť do 10 dní. To poskytne spoločnosti SWIFT a ostatným prevádzkovateľom krátke prechodné obdobie na implementáciu potrebných opatrení, ktoré zmiernia všetky možné negatívne dosahy sankcií na podniky a finančné trhy EÚ.



Komisia upozornila, že v závislosti od správania Ruska v nasledujúcich dňoch je pripravená v krátkom čase pridať ďalšie ruské banky na tento zoznam.



Exekutíva EÚ okrem toho zakázala investovať do projektov spolufinancovaných Ruským fondom priamych investícií a zakázala aj poskytovanie bankoviek v eurách Rusku.



Stredajšie rozhodnutie EÚ je súčasťou jej širšej reakcie na agresívne správanie sa Ruska voči susednej Ukrajine.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)