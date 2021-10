EÚ odvolala žalobu, týkajúcu sa gibraltárskych schém štátnej pomoci

Brusel 6. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že sa rozhodla zrušiť svoje predošlé rozhodnutie zažalovať Spojené kráľovstvo na Súdnom dvore EÚ z dôvodu nevymáhania nezákonnej štátnej pomoci poskytnutej Gibraltárom v prospech niekoľkých nadnárodných spoločností.



Komisia spresnila, že po potvrdení Londýnom, že úplné vymáhanie nezákonnej štátnej pomoci poskytnutej Gibraltárom niekoľkým nadnárodným spoločnostiam bolo ukončené, sa rozhodla zrušiť svoje pôvodné rozhodnutie o právnom konaní proti Spojenému kráľovstvu, ktoré bolo zdôvodnené nevykonaním príkazu na vymáhanie nepovolenej pomoci.



V decembri 2018 eurokomisia prijala rozhodnutie o štátnej pomoci, v ktorom sa uvádza, že Gibraltárom zavedený režim oslobodenia od dane z príjmu právnických osôb pre pasívne úroky a licenčné poplatky, ako aj päť ďalších daňových rozhodnutí, nie sú zlučiteľné s pravidlami EÚ o poskytovaní štátnej pomoci.



Komisia preto nariadila Spojenému kráľovstvu, pod ktorého správu Gibraltár spadá, aby zabezpečilo navrátenie približne 100 miliónov eur nezákonnej pomoci od príjemcov nepovolenej schémy pomoci.



Britská strana mala povinnosť vykonať rozhodnutie EK a zaistiť vrátenie nezákonnej pomoci do 23. apríla 2019. Do 19. marca 2021 však Gibraltár vymohol vrátenie nelegálnej pomoci iba od dvoch zo štyroch príjemcov. Vzhľadom na oneskorenie vymáhania nezákonnej štátnej pomoci v plnom rozsahu, v súlade s bežnou právnou praxou a tiež na základe dohody o brexite, sa eurokomisia rozhodla zažalovať Spojené kráľovstvo na Súdnom dvore EÚ.



Gibraltár však pokračoval vo svojich snahách o vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci a do 14. júla sa mu podarilo tento proces úplne dokončiť. Komisia sa preto rozhodla zrušiť svoje pôvodné rozhodnutie a už sa nebude v tejto veci súdiť so Spojeným kráľovstvom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)