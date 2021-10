EÚ opäť odložila ďalšie kolo rokovaní o voľnom obchode s Austráliou

Canberra 22. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) už druhýkrát odložila ďalšie kolo rokovaní o voľnom obchode s Austráliou. Vyhlásil to v piatok austrálsky minister obchodu Dan Tehan. Brusel nahnevalo rozhodnutie Canberry zrušiť kontrakt s Francúzskom v hodnote 40 miliárd USD (34,37 miliardy eur).



Austrália v septembri zrušila zmluvu s francúzskou firmou na výstavbu flotily konvenčných ponoriek. Namiesto toho sa rozhodla zostrojiť najmenej osem jadrových ponoriek s americkou a britskou technológiou po uzavretí trojstranného partnerstva v oblasti bezpečnosti s názvom AUKUS s týmito dvoma krajinami.



Zrušenie kontraktu nahnevalo Francúzsko, ktoré obvinilo Austráliu aj Spojené štáty, že ho "bodli nožom do chrbta". Paríž odvolal svojich veľvyslancov z Canberry aj z Washingtonu.



Ako prejav solidarity s Francúzskom predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyjadrila pochybnosti o tom, či by blok mohol uzavrieť obchodnú dohodu s Austráliou.



Austrálsky minister Tehan v piatok uviedol, že 12. kolo rokovaní s EÚ sa už druhýkrát v priebehu mesiaca odkladá, tentoraz na február 2022. Rozhovory boli predtým odložené o mesiac, na november. "Európska únia oznámila austrálskej vláde, že 12. kolo rokovaní o dohode o voľnom obchode sa uskutoční vo februári," uviedol Tehan vo vyhlásení.



Tehan pred niekoľkými týždňami poznamenal, že Austrália uzavrie dohodu o voľnom obchode s EÚ do konca budúceho roka.



(1 EUR = 1,1637 USD)