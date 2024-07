EÚ otvorila výzvy na podporu inovácií v oblasti polovodičov

Brusel 4. júla (TASR) - EÚ investuje 325 miliónov eur na podporu európskeho ekosystému inovácií v oblasti polovodičov. Vo štvrtok to oznámila Európska komisia (EK).



Komisia spresnila, že spoločný podnik na výrobu čipov (Chips Joint Undertaking) vo štvrtok oznámil otvorenie výziev na podporu výskumných a inovačných iniciatív v oblasti polovodičov v oblasti fotoniky, kompetenčných centier a platformy pre návrh polovodičov založenej na cloude ako súčasť iniciatívy Polovodiče pre Európu v rámci európskeho zákona o čipoch.



Európsky zákon o čipoch, ktorý nadobudol platnosť v septembri 2023, zavádza komplexný súbor opatrení na zaistenie bezpečnosti dodávok, odolnosti a technologického prvenstva EÚ v oblasti polovodičových technológií a aplikácií.



Celkové finančné prostriedky EÚ dostupné pre otvorené výzvy sú vo výške 325 miliónov eur. Mali by sa doplniť dodatočným financovaním zo strany účastníckych štátov spoločného podniku na výrobu čipov.



Nové kolo výziev podporí európsky polovodičový priemysel vytvorením pilotnej linky pre fotonické integrované obvody (PIC). Ide o polovodiče využívajúce svetlo na spracovanie a prenos informácií vyššou rýchlosťou pri nižšej spotrebe energie. To bude obzvlášť dôležité pre ďalšiu generáciu vysokovýkonných počítačov, vysokorýchlostnú komunikáciu a dátové centrá.



Financovanie EÚ podporí aj vytváranie a zavádzanie sietí "kompetenčných centrál čipov" v účastníckych štátoch. Kompetenčné centrá budú poskytovať prístup k technickým odborným znalostiam a experimentovaniu v oblasti polovodičov, čím pomôžu spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, zlepšiť konštrukčné schopnosti a rozvíjať zručnosti v tejto oblasti.



Výzvy sa týkajú aj financovania projektov na vytvorenie cloudovej online dizajnérskej platformy, ktorá umožní jej používateľom, najmä akademickej obci, začínajúcim podnikom a malým a stredným podnikom, navrhovať a vyvíjať nové čipy a pomáhať pri uvádzaní svojich návrhov na trh.



Priemyselní hráči a výskumné organizácie môžu požiadať o financovanie prostredníctvom portálu Funding and Tender Opportunities (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) alebo webovej stránky Chips Joint Undertaking (https://www.chips-ju.europa.eu/callsinfo/).



Uzávierky návrhov na pilotnú líniu fotoniky, kompetenčné centrá a platformu dizajnu sú 17. septembra 2024, 2. októbra 2024 a 10. októbra 2024 - všetky o 17.00 SELČ.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)