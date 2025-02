EÚ označila odpojenie štátov od ruskej elektriny za víťazstvo

Brusel 7. februára (TASR) - Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v piatok označila nadchádzajúce odpojenie pobaltských štátov od ruskej energetickej siete za "víťazstvo slobody". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Estónsko, Litva a Lotyšsko plánujú v sobotu prerušiť väzby s Moskvou v oblasti dodávok elektrickej energie. "Rusko už nemôže používať energiu ako nástroj vydierania," povedala Kallasová, ktorá je zároveň bývalou estónskou premiérkou. "Je to víťazstvo pre slobodu a európsku jednotu," zdôraznila.



Pobaltské štáty sa už niekoľko rokov pripravovali na odpojenie od ruskej elektrickej siete a na integráciu do európskej. Prekážkou boli technologické a finančné problémy. Prechod sa stal naliehavejší po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022, ktorá vyvolala medzi týmito bývalými sovietskymi republikami obavy. Spotrebu energie pôvodom z Ruska odvtedy celá Európska únia drasticky znížila.



Pri príležitosti odpojenia sa v celom Pobaltí plánujú oslavy. Niektorí spotrebitelia sa však obávajú, že to môže narušiť dodávky.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa v nedeľu zúčastní na slávnostnom stretnutí s pobaltskými lídrami v Litve.