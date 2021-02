EÚ označila za pozitívny predbežný kontakt s USA v otázke obchodu

Brusel 9. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) označila za pozitívny predbežný kontakt s administratívou nového amerického prezidenta Joea Bidena v otázke obchodu. Upozornila však, že je potrebné počkať, kým bude vymenovaný nový americký obchodný zástupca, aby sa mohli začať skutočné rozhovory. Uviedol to výkonný podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis, ktorý má na starosti obchodnú politiku bloku.



Dombrovskis povedal, že očakávania lepšej spolupráce s novou americkou administratívou sú „veľmi vysoké“. Minulý týždeň sa rozprával s Brianom Deeseom, šéfom tzv. ekonomickej rady Bieleho domu, a načrtol mu postoj EÚ. Tieto rozhovory však označil len za „predbežné“.



K skutočným rokovaniam môže dôjsť až po tom, ako bude do funkcie uvedená Katherine Tai, nominovaná na post obchodnej zástupkyne USA. „To sa môže stať, ako som pochopil, dosť skoro,“ poznamenal Dombrovskis. Americkí experti odhadujú, že pravdepodobne zloží prísahu koncom februára.



Európska komisia v decembri predstavila 12-stranový zoznam želaní pre nové transatlantické partnerstvo, v ktorom načrtla možnosti spolupráce v oblasti zdravia, obnovy hospodárstva, environmentálnej politiky a obchodu.



Blok chce s USA spolupracovať v oblastiach, ako sú zmena klímy a digitálne aspekty obchodu. A tiež odstrániť „iritujúce“ prvky v oblasti obchodu - americké clá na oceľ a hliník z EÚ a vzájomné clá súvisiace so sporom o dotácie pre výrobcov lietadiel.



EÚ navrhuje, aby obe strany tieto clá stiahli alebo aspoň na pol roka pozastavili. Podľa Dombrovskisa by sa obe strany mali namiesto toho zamerať na nadmernú kapacitu výrobcov kovov, zvlášť v Číne, a na pravidlá upravujúce civilné letectvo vzhľadom na nových konkurentov.



Dombrovskis tiež privítal zmenu odmietavého postoja USA k vymenovaniu Nigérijčanky Ngozi Okonjo-Iwealy za novú šéfku Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Pripomenul, že je to „prvý nevyhnutný krok“, vďaka ktorému bude už „relatívne ľahké“ obnovenie odvolacieho orgánu WTO, ktoré administratíva predchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa paralyzovala, keďže blokovala vymenovanie jeho nových členov.



„Nič zásadne nechýba. Len to, aby USA prestali blokovať menovania. Ale sme pripravení počúvať, ako USA vidia tento proces zo svojej strany,“ uzavrel Dombrovskis.