EÚ plánuje hlasovať o zvýšení ciel na elektromobily z Číny

Brusel 13. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) má v pláne uskutočniť hlasovanie o zavedení konečných ciel na elektrické vozidlá dovážané z Číny 25. septembra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg News, ktorá sa odvoláva na zdroje oboznámené s plánom.



Hlasovanie by pripravilo pôdu pre zavedenie ciel, pokiaľ kvalifikovaná väčšina 15 členských štátov, zastupujúcich 65 % populácie EÚ, nebude proti tomuto kroku. Termín hlasovania sa ešte môže zmeniť, povedali zdroje pod podmienkou zachovania anonymity.



EÚ navrhla zaviesť pre SAIC Motor a ďalšie čínske automobilky, ktoré nespolupracujú s Európskou komisiou pri vyšetrovaní, maximálnu colnú sadzbu 36,3 %. Pre spoločnosť BYD je to 17 % a pre spoločnosť Geely, materský koncern Volvo, 19,3 %. Tieto clá sú nad rámec štandardného dovozného cla EÚ na autá vo výške 10 %.



Očakáva sa, že tieto sadzby budú mierne upravené smerom nadol, uviedla agentúra Bloomberg. Tesla by mala čeliť clám na dovoz áut z Číny tesne pod hranicou 8 % plus základné clo.



Európska komisia začala minulý rok vyšetrovanie čínskych výrobcov elektromobilov, ktorí podľa nej nespravodlivo profitujú zo štátnych dotácií a zaplavujú trh v EÚ nadmernou produkciou. V reakcii na to Peking začal antidumpingové vyšetrovanie vývozu brandy, mliečnych výrobkov a bravčových výrobkov z EÚ.



Čína a EÚ vedú rozhovory s cieľom preskúmať alternatívy k clám, tie však zatiaľ neboli úspešné. Čo sa týka Bruselu, každé riešenie musí byť založené na pravidlách Svetovej obchodnej organizácie a riešiť základné škodlivé dotácie, ktoré EÚ identifikovala.



Rokovania budú pokračovať na budúci týždeň, keď čínsky minister obchodu Wang Wen-tchao navštívi Európu, aby sa stretol s eurokomisárom pre obchod Valdisom Dombrovskisom.



Čína tvrdí, že navrhované opatrenia sú protekcionistické a pohrozila vlastnými clami na celý rad produktov. Chce však hľadať dohodu, ktorá by vyriešila všetky spory ako balík.



Španielsky premiér Pedro Sánchez počas návštevy Číny uviedol, že chce prehodnotiť postoj svojej krajiny k clám na elektromobily z Číny.



Nemecko tiež tlačí na Brusel, aby našiel alternatívu k clám, keďže jeho automobilový priemysel má obavy z odvetných opatrení. Nemecké automobilky vrátane Volkswagenu a BMW by najviac zasiahol obchodný spor s Čínou, keďže tam v roku 2022 spoločne predali 4,6 milióna áut.



Španielsko je druhým najväčším výrobcom automobilov v EÚ a snaží sa prilákať investície z Číny do rozvoja svojho odvetvia elektrických vozidiel. To je tiež jedným z dôvodov, prečo tento týždeň Sánchez navštívil ázijskú krajinu.