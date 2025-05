EÚ plánuje paušálny poplatok dve eurá za malé balíky

Brusel 20. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) v utorok oznámila, že pripravuje zavedenie paušálneho poplatku vo výške dve eurá pre miliardy balíčkov s nízkou hodnotou, ktoré každý rok zaplavia európsky blok. Veľká väčšina z nich pritom pochádza z Číny. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič v Európskom parlamente povedal, že EÚ plánuje vyberať tento poplatok od platforiem elektronického obchodu. Opatrenie má pomôcť riešiť problémy spojené s masívnym prílevom lacných položiek.



Poplatok by odstránil bezcolný status balíkov v hodnote nižšej ako 150 eur, ktoré sa dovážajú priamo spotrebiteľom, často prostredníctvom platforiem, ako sú Temu a Shein založených v Číne.



V roku 2024 sa do EÚ dostalo približne 4,6 miliardy takýchto balíkov, viac ako 145 za sekundu, pričom 91 % z nich pochádzalo z Číny. EÚ očakáva, že tieto čísla porastú.



Podľa Šefčoviča to číslo predstavuje „úplne novú výzvu pre kontrolu a bezpečnosť“, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie riadnej kontroly dodržiavania noriem pri výrobkoch, ktoré sa dodávajú do EÚ.



Poukázal tiež na „obrovskú“ záťaž pre colníkov, „preto by sa na manipulačný poplatok nepozeral ako na daň, ale ako na poplatok na kompenzáciu nákladov“.



Brusel tiež dúfa, že časť príjmov z poplatku pôjde do rozpočtu EÚ.