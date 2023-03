EÚ plánuje rozšíriť podporu energie z obnoviteľných zdrojov

Brusel 30. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) chce podstatne rozšíriť podporu obnoviteľných zdrojov energií, aby dosiahla ciele v boji proti klimatickej zmene. Zástupcovia vlád členských štátov a Európskeho parlamentu (EP) sa vo štvrtok dohodli, že do roku 2030 má 42,5 % energie spotrebovanej v EÚ pochádzať z obnoviteľných zdrojov, akými sú veterná, solárna a vodná energia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Aby sa nové pravidlá stali účinnými, musia ich ešte schváliť členské štáty a EP. V reakcii na vojnu na Ukrajine Európska komisia (EK) vlani navrhla zvýšiť do roku 2030 podiel energií z obnoviteľných zdrojov na 45 %. Aktuálne platný ciel stanovuje, že do roku 2030 bude v EÚ pochádzať z obnoviteľných zdrojov 32 % spotrebovanej energie.