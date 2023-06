EÚ: Platia nové normy na využívanie odpadovej vody na zavlažovanie

Brusel 26. júna (TASR) - Európska komisia (EK) upozornila, že v pondelok vstúpili do platnosti nové spoločné normy kvality EÚ na zlepšenie využívania upravenej odpadovej vody z miest na poľnohospodárske zavlažovanie.



Komisia spresnila, že vo väčšine krajín EÚ vstupuje do platnosti nariadenie o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody, čiže nové normy pre bezpečné opätovné použitie vyčistenej odpadovej vody pri zavlažovaní.



Nariadenie stanovuje spoločné minimálne požiadavky na kvalitu vyčistených komunálnych odpadových vôd na ich opätovné využitie v poľnohospodárskom zavlažovaní. Nové pravidlá pomôžu farmárom získať prístup k viacerým zdrojom bezpečnej vody na zavlažovanie, čo je nevyhnutné vzhľadom na opakujúce sa suchá. Pomôžu tiež zachovať vodné zdroje potrebné pre vodné a suchozemské ekosystémy.



Nové pravidlá od pondelka platia vo všetkých členských štátoch okrem tých, ktoré sa rozhodli využiť regulačnú doložku o výnimke - zavlažovanie upravenými odpadovými vodami povoľuje Belgicko, Cyprus, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. V Nemecku majú výnimku niektoré regióny. Írsko a Dánsko ešte neprijali definitívne rozhodnutie. Slovensko spolu s Českom, Fínskom, Chorvátskom, Litvou, Lotyšskom, Poľskom, Rakúskom a Slovinskom takéto zavlažovanie nepovoľuje.



Eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo Virginius Sinkevičius v správe pre médiá uviedol, že voda je čoraz vzácnejší zdroj, a preto tak ako EÚ opätovne využíva iné materiály a komodity, aj odpadové vody z miest treba úspešne čistiť dostupnými technológiami.



"To otvára veľa možností pre farmárov, ktorí môžu regenerovanú vodu bezpečne využívať na zavlažovanie. S týmito novými normami sa spotrebitelia a farmári môžu spoľahnúť na kvalitu a bezpečnosť poľnohospodárskych produktov zavlažovaných regenerovanou vodou," vysvetlil komisár.



Komisia pripomenula, že zatiaľ čo v niektorých členských štátoch a iných častiach sveta sa už úspešne využíva opätovné využívanie upravenej vody, v EÚ sa regeneruje a opätovne používa iba 2,4 % z celkového množstva vyčistených komunálnych odpadových vôd. Situácia sa medzi členskými štátmi značne líši, keď niektoré štáty opätovne dokážu využiť až 89 % vyčistenej odpadovej vody, avšak väčšina z nich takúto vodu využíva veľmi málo alebo vôbec.



V kontexte Európskej zelenej dohody sa akčný plán pre obehové hospodárstvo aj nová stratégia EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy zmieňujú o širšom využívaní vyčistenej odpadovej vody ako o spôsobe, ako posilniť schopnosť EÚ reagovať na zvyšujúci sa tlak na vodné zdroje.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)