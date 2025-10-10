< sekcia Ekonomika
EÚ po jarných mrazoch odškodní farmárov a pestovateľov ovocia
Na jar 2025 v Bulharsku nepriazeň počasia postihla najmä úrodu mandlí, jabĺk, marhúľ, čerešní, broskýň, hrušiek, sliviek a vlašských orechov.
Autor TASR
Brusel 10. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že prijala návrh na poskytnutie takmer 50 miliónov eur z poľnohospodárskej rezervy na podporu pestovateľov ovocia a zeleniny v Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku, ktorí nedávno utrpeli značné škody v dôsledku nepriaznivých klimatických udalostí. Informuje o tom spravodajca TASR.
Po schválení členskými štátmi sa EK rozhodla prideliť 7,4 milióna eur Bulharsku, 10,8 milióna eur Maďarsku, 4,2 milióna eur Lotyšsku, 1,1 milióna eur Litve, 14,8 milióna eur Poľsku a 11,5 milióna eur Rumunsku. Všetky tieto krajiny môžu doplniť podporu zo strany EÚ až o 200 % vnútroštátnymi finančnými prostriedkami.
Vo všetkých šiestich členských štátoch neskoré mrazy, po ktorých v mnohých prípadoch nasledovalo krupobitie alebo silný dážď, zničili veľkú časť úrody ovocia, zeleniny či osiva.
Na jar 2025 v Bulharsku nepriazeň počasia postihla najmä úrodu mandlí, jabĺk, marhúľ, čerešní, broskýň, hrušiek, sliviek a vlašských orechov. V Lotyšsku mrazy a silné dažde zničili ovocné stromy, bobule a zeleninu a semenné plodiny, ako je hrach, tekvica a ľan. Podobný problém mala aj Litva, kde skoré teplo a neskoršie mrazy vážne poškodili jablká, ríbezle, čerešne, hrušky či slivky. V Maďarsku mráz v apríli a máji zasiahol takmer celú krajinu a poškodil jablká, marhule, čerešne, broskyne, hrušky a dule. Poľsko čelilo mrazom v apríli a máji a potom silným krupobitiam, ktoré poškodili bobule, ríbezle, višne a uhorky. Rumunsko bolo postihnuté aj neskorými mrazmi, pričom zamrzli púčiky a kvety, čo spôsobilo veľké straty v produkcii ovocia.
Komisia pripomenula, že na zabezpečenie účinnosti tohto výnimočného opatrenia je dôležité, aby prijímatelia rýchlo dostali núdzovú finančnú podporu. Platby poľnohospodárom na núdzovú finančnú podporu Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku sa musia vykonať do 30. apríla 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Po schválení členskými štátmi sa EK rozhodla prideliť 7,4 milióna eur Bulharsku, 10,8 milióna eur Maďarsku, 4,2 milióna eur Lotyšsku, 1,1 milióna eur Litve, 14,8 milióna eur Poľsku a 11,5 milióna eur Rumunsku. Všetky tieto krajiny môžu doplniť podporu zo strany EÚ až o 200 % vnútroštátnymi finančnými prostriedkami.
Vo všetkých šiestich členských štátoch neskoré mrazy, po ktorých v mnohých prípadoch nasledovalo krupobitie alebo silný dážď, zničili veľkú časť úrody ovocia, zeleniny či osiva.
Na jar 2025 v Bulharsku nepriazeň počasia postihla najmä úrodu mandlí, jabĺk, marhúľ, čerešní, broskýň, hrušiek, sliviek a vlašských orechov. V Lotyšsku mrazy a silné dažde zničili ovocné stromy, bobule a zeleninu a semenné plodiny, ako je hrach, tekvica a ľan. Podobný problém mala aj Litva, kde skoré teplo a neskoršie mrazy vážne poškodili jablká, ríbezle, čerešne, hrušky či slivky. V Maďarsku mráz v apríli a máji zasiahol takmer celú krajinu a poškodil jablká, marhule, čerešne, broskyne, hrušky a dule. Poľsko čelilo mrazom v apríli a máji a potom silným krupobitiam, ktoré poškodili bobule, ríbezle, višne a uhorky. Rumunsko bolo postihnuté aj neskorými mrazmi, pričom zamrzli púčiky a kvety, čo spôsobilo veľké straty v produkcii ovocia.
Komisia pripomenula, že na zabezpečenie účinnosti tohto výnimočného opatrenia je dôležité, aby prijímatelia rýchlo dostali núdzovú finančnú podporu. Platby poľnohospodárom na núdzovú finančnú podporu Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku sa musia vykonať do 30. apríla 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)