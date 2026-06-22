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EÚ po nepriazni počasia finančne pomôže farmárom
Pomoc dostanú poľnohospodári z Cypru, Chorvátska, Portugalska, Rumunska a Slovinska, informuje spravodajca TASR.
Autor TASR
Brusel 22. júna (TASR) - Členské štáty EÚ v pondelok schválili návrh Európskej komisie (EK) na mobilizáciu viac ako 56 miliónov eur z poľnohospodárskej rezervy. Pomoc dostanú poľnohospodári z Cypru, Chorvátska, Portugalska, Rumunska a Slovinska, informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že najvyššiu pomoc dostanú farmári z Portugalska (30 miliónov eur), potom z Rumunska (14,8 milióna), Cypru (4,6 milióna), Chorvátska (4,4 milióna) a nakoniec zo Slovinska (2,8 milióna eur).
Ide o finančné prostriedky, ktoré podporia poľnohospodárov postihnutých škodami spôsobenými nepriaznivými poveternostnými udalosťami. Podpora bude určená pre pestovateľov ovocia, orechov, viniča, olív a plodín na ornej pôde vrátane chovateľov zmiešaných chovov hospodárskych zvierat. Pridelený rozpočet môže byť doplnený až o 200 % vnútroštátnych prostriedkov.
Počas celého roka 2025 a v prvej polovici roka 2026 poľnohospodári v týchto krajinách zaznamenali značné škody a utrpeli hospodárske straty v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí a prírodných katastrof.
Vnútroštátne orgány uvedených krajín musia zabezpečiť, aby poľnohospodári rýchlo dostali podporu, a pomoc musí byť distribuovaná najneskôr do 28. februára 2027.
Po pondelňajšom schválení pomoci členskými štátmi (Rada EÚ) eurokomisia prijme tiež svoj návrh. Následne bude zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť deň po jeho zverejnení.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že najvyššiu pomoc dostanú farmári z Portugalska (30 miliónov eur), potom z Rumunska (14,8 milióna), Cypru (4,6 milióna), Chorvátska (4,4 milióna) a nakoniec zo Slovinska (2,8 milióna eur).
Ide o finančné prostriedky, ktoré podporia poľnohospodárov postihnutých škodami spôsobenými nepriaznivými poveternostnými udalosťami. Podpora bude určená pre pestovateľov ovocia, orechov, viniča, olív a plodín na ornej pôde vrátane chovateľov zmiešaných chovov hospodárskych zvierat. Pridelený rozpočet môže byť doplnený až o 200 % vnútroštátnych prostriedkov.
Počas celého roka 2025 a v prvej polovici roka 2026 poľnohospodári v týchto krajinách zaznamenali značné škody a utrpeli hospodárske straty v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí a prírodných katastrof.
Vnútroštátne orgány uvedených krajín musia zabezpečiť, aby poľnohospodári rýchlo dostali podporu, a pomoc musí byť distribuovaná najneskôr do 28. februára 2027.
Po pondelňajšom schválení pomoci členskými štátmi (Rada EÚ) eurokomisia prijme tiež svoj návrh. Následne bude zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť deň po jeho zverejnení.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)