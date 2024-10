EÚ podľa šéfa UniCreditu potrebuje väčšie a silnejšie banky

Miláno 1. októbra (TASR) - Banky v Európskej únii (EÚ) nie sú dostatočne veľké na to, aby zabezpečili bloku potrebné financovanie. Vyhlásil to v utorok Andrea Orcel, generálny riaditeľ talianskej banky UniCredit, ktorá sa snaží o potenciálne prevzatie nemeckého rivala Commerzbank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



"Európa potrebuje väčšie a silnejšie banky, ktoré by podporili náš priemysel," povedal Orcel na konferencii o exporte v Miláne. "Bez celoeurópskych šampiónov náš blok nikdy nedosiahne svoje ambície, ani neprekoná výzvy v oblasti rastu", dodal. "Tak ako sme my v UniCredit našli rovnováhu medzi talianskymi koreňmi a tým, že sme sa stali skutočnou federálnou, paneurópskou skupinou, aj samotná Európa musí nájsť rovnováhu medzi národnou identitou a jednotou kontinentu," zdôraznil Orcel.



Viacerí talianski vládni predstavitelia uviedli, že akvizícia Commerzbank by bola v súlade s cieľmi EÚ, ktorá sa snaží odstrániť prekážky v cezhraničnom toku tovaru a služieb.



UniCredit nedávno získala 21 % podiel v Commerzbank a Orcel uviedol, že úplná akvizícia je jednou z otvorených možností. Svoj prístup označil za "testovací prípad pre Európu". Plánovaná akvizícia narazila na širokú kritiku zo strany politickej reprezentácie v Nemecku, ktorá chce zachovať nezávislosť banky. Nemecký štát stále vlastní 12 % akcií Commerzbank.



UniCredit so sídlom v Miláne najskôr minulý mesiac kúpila 4,5 % akcií Commerzbank, ktoré ponúkla na predaj vláda v Berlíne. Väčšinu zvyšného podielu získala prostredníctvom finančných derivátov.



Predtým v utorok generálny riaditeľ investičnej spoločnosti BlackRock Larry Fink v odpovedi na otázku týkajúcu sa UniCredit a Commerzbank vyzval na väčšiu európsku integráciu. Americká skupina je najväčším investorom v UniCredit a tretím najväčším v Commerzbank. "Európa potrebuje silnejší systém kapitálových trhov a potrebuje jednotnejší bankový systém," povedal Fink v rozhovore pre Bloomberg. Ku konkrétnemu scenáru možného spojenia talianskej a nemeckej banky sa odmietol vyjadriť.