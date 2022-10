EÚ podpísala komplexnú dohodu o leteckej doprave s krajinami ASEAN

Brusel 17. októbra (TASR) - Európska únia a Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) podpísali v pondelok komplexnú dohodu o leteckej doprave, ktorá otvára širšie možnosti leteckej doprave, posilní priame prepojenie medzi týmito dvoma regiónmi a zdokonalí pravidlá a normy pre medzinárodné lety.



Európska komisia (EK) v tejto súvislosti spresnila, že dohoda bude platiť okamžite, od pondelňajšieho podpisu.



Stanovením globálnych kritérií, ktoré zaväzujú všetkých 37 krajín z EÚ a ASEAN k spravodlivej hospodárskej súťaži a zlepšovaniu sociálnych a environmentálnych podmienok, ide o najnovší príklad novej generácie medzinárodných dohôd o leteckej doprave. Dohoda podľa EK znamená aj nové príležitosti pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti a letiská v Európe aj v krajinách ASEAN.



Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová skonštatovala, že vôbec prvá dohoda o leteckej doprave na úrovni "blok s blokom" posúva letecké partnerstvo medzi EÚ a ASEAN-om na novú úroveň.



"Podporí obnovu leteckého sektora po pandémii a obnoví potrebné prepojenia v prospech približne 1,1 miliardy ľudí, čo umožní väčšiu mieru obchodu, podnikania, cestovného ruchu a medziľudských kontaktov," vysvetlila komisárka. Dodala, že dohoda, ktorá nahrádza viac ako 140 dvojstranných dohôd o leteckých službách, poskytuje jednotný súbor pravidiel, znižuje byrokraciu a vytvára novú platformu na spoločnú prácu smerom k spoločným záväzkom vytvoriť ekonomicky, sociálne a environmentálne udržateľné letectvo.



ASEAN je globálna ekonomická veľmoc s rýchlo rastúcim trhom leteckej dopravy. V roku 2019 to bol deviaty najväčší trh EÚ pre nákladnú dopravu a 16. najväčší trh pre cestujúcich s viac ako ôsmimi miliónmi prepravených pasažierov.



Očakáva sa, že dohoda prinesie nové príležitosti v oblasti leteckej dopravy a hospodárske výhody pre obe strany. Na členské štáty EÚ bez bilaterálnych dohôd so štátmi ASEAN sa teraz vzťahuje aj moderný právny rámec. Všetky letecké spoločnosti EÚ budú môcť prevádzkovať priame lety z ktoréhokoľvek letiska v EÚ na všetky letiská v štátoch ASEAN a platí to aj, naopak, pre letecké spoločnosti z krajín ASEAN.



V roku 2016 eurokomisia získala od Rady EÚ oprávnenie na rokovanie o dohode o leteckej doprave na úrovni EÚ so združením ASEAN. Rokovania boli ukončené v júni 2021. Podobné komplexné dohody EÚ o leteckej doprave boli podpísané s ďalšími partnerskými krajinami, konkrétne so Spojenými štátmi, Kanadou, Katarom, západným Balkánom, Marokom, Gruzínskom, Jordánskom, Moldavskom, Izraelom, Ukrajinou a Arménskom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)