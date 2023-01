EÚ podporí 10 projektov európskych cezhraničných železničných spojení

Brusel 31. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila poskytnutie podpory pre 10 pilotných projektov na vytvorenie nových cezhraničných železničných služieb alebo zlepšenie tých existujúcich. Medzi vybranými projektami nie sú žiadne vlakové spojenia týkajúce sa Slovenska, informuje spravodajca TASR.



Odobrené projekty umožnia vytvoriť ďalšie vlakové spojenia medzi veľkými mestami EÚ, akými sú Paríž, Amsterdam, Barcelona, Mníchov, Miláno alebo Rím. Niektoré z nich plánujú spustiť už do leta tohto roku.



Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v správe pre médiá uviedla, že zatiaľ čo dopyt po ekologickej mobilite rastie, EÚ potrebuje, aby jej železničný trh reagoval oveľa lepšie a rýchlejšie, najmä na dlhé a cezhraničné cesty.



"Európska komisia chce teraz pomôcť železničným spoločnostiam, ktoré vytvárajú nové medzinárodné vlakové spojenia - cez deň aj v noci –, pri odbúravaní mnohých prekážok v cezhraničnej železničnej doprave," vysvetlila komisárka a vyjadrila nádej, že sa prvými úspešnými 10 pilotnými programami inšpirujú aj ďalšie spoločnosti.



Eurokomisia v akčnom pláne z decembra 2021 identifikovala rôzne prekážky pri zavádzaní a prevádzke cezhraničných služieb osobnej železničnej dopravy. Pilotné projekty budú slúžiť na ilustráciu toho, ako možno existujúce prekážky prekonať a umožniť tak vznik nových služieb. S podporou EK budú železniční prevádzkovatelia a orgány môcť prelomiť zostávajúce prekážky.



Komisia v najbližšom čase vyzve tých, ktorí predložili vybrané projekty, aby podnikli prvé kroky na spustenie svojich cezhraničných dopravných projektov.



Nové služby a trasy by mali zlepšiť osobnú vlakovú dopravu medzi Maďarskom, Rakúskom a západným Rumunskom. Sľubné je aj spojenie Nemecko – Dánsko – Švédsko, kde pribudne nočný vlak na trase Štokholm – Kodaň – Berlín a denný vlak na trase Hamburg – Göteborg (prípadne Oslo). Ráta sa s vylepšením služieb nočného vlaku Štokholm – Kodaň – Berlín, má pribudnúť nový spoj Praha – Berlín – Kodaň a nový spoj aj na trase Leipzig – Berlín – Kodaň – Štokholm.



Segment nočných vlakov posilnia spojenia Paríž – Miláno – Benátky a Amsterdam – Barcelona. Vlaky by mali po novom prepojiť aj Mníchov s Zürichom, Rím a Mníchov, Miláno a Mníchov, Lisabon s Coruňou a Lisabon s Madridom. Nové vlakové služby prepoja Katalánsko s južným Francúzskom a črtá sa rozšírenie existujúcich liniek Mníchov – Viedeň – Budapešť a Amsterdam – Londýn.