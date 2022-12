EÚ podporí energetický sektor krajín západného Balkánu

Tirana 6. decembra (TASR) - Lídri Európskej únie prisľúbili posilnenie spolupráce s krajinami západného Balkánu, okrem politickej aj na ekonomickej báze, a to najmä v oblasti energetiky. Poukázala na to spoločná deklarácia zo samitu EÚ - západný Balkán, ktorý sa uskutočnil v utorok v albánskej Tirane.



V deklarácii dali štáty najavo, že za súčasnú energetickú a ekonomickú krízu je v plnej miere zodpovedné Rusko a EÚ bude naďalej poskytovať podporu partnerom z krajín západného Balkánu pri zvládaní dôsledkov vojny na Ukrajine na ich ekonomiku. V tejto súvislosti sa štáty dohodli na energetickom podpornom balíku pre západný Balkán vo forme grantov v hodnote 1 miliardy eur. Balík môže zároveň priniesť ďalšie investície vo výške zhruba 2,5 miliardy eur, čo by malo krajinám západného Balkánu (Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Severnému Macedónsku, Srbsku a Kosovu) pomôcť zmierniť dôsledky energetickej krízy na obyvateľov a firmy.



Prvé granty v objeme 500 miliónov eur pôjdu na okamžitú pomoc pre najzraniteľnejšie rodiny a malé a stredné podniky. Ďalších 500 miliónov eur bude určených na investície na podporu prechodu na čisté zdroje energie a energetickú nezávislosť, na financovanie zlepšenia plynárenskej a elektrickej infraštruktúry, ako aj na projekty obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie energetickej efektívnosti.



Európska únia okrem toho ponúkla krajinám západného Balkánu možnosť spoločného nákupu zemného plynu, LNG a vodíka a vyzvala ich, aby túto možnosť čo najskôr využili. Ako dodala, REPowerEU plán pomôže EÚ i západnému Balkánu znížiť závislosť od ruského plynu. Únia okrem toho prostredníctvom energetického spoločenstva otvára štátom západného Balkánu aj trh elektrickej energie.



Pokračovanie v realizácii Ekonomického a investičného plánu (EIP) a zelenej a digitálnej agendy pre západný Balkán pomôže posilniť ekonomiku a odolnosť regiónu, uvádza sa v deklarácii. Investičný balík v rámci EIP dosahuje takmer 30 miliárd eur.



Navyše, EÚ je pripravená podporiť lídrov štátov západného Balkánu pri plnení záväzkov v oblasti realizácie zelenej agendy pre región vrátane klimatických záväzkov, ktoré vyplývajú z Parížskej klimatickej dohody. Štáty západného Balkánu sú okrem toho zahrnuté už od začiatku do európskeho mechanizmu na posilnenie potravinovej bezpečnosti. EÚ bude v tomto smere naďalej poskytovať podporu poľnohospodárskemu sektoru a rozvoju vidieka v regióne na základe programov IPA III a IPARD III (Nástroj predvstupovej pomoci na rozvoj vidieka). V prípade druhého programu Európska únia schválila v priebehu tohto roka balík v hodnote 560 miliónov eur na najbližšie sedemročné obdobie.