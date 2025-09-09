< sekcia Ekonomika
EÚ podporí obranný priemysel 150 miliardami eur
Program zahŕňa desaťročné obdobie odkladu splácania úverov, konkurenčné úrokové sadzby a možnosti dvojstranných dohôd s tretími krajinami.
Autor TASR
Brusel 9. septembra (TASR) - Európska komisia v utorok schválila predbežné pridelenie finančnej pomoci vo výške 150 miliárd eur na posilnenie obrannej pripravenosti v celej EÚ. Slovensko získa 2,31 miliardy eur. Cieľom opatrenia prijatého v rámci programu Bezpečnostné opatrenia pre Európu (SAFE) je posilniť obranné spôsobilosti EÚ a pomôcť členským štátom riešiť kritické nedostatky a spoločne nakupovať výrobky obranného priemyslu, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že program SAFE po tom, ako ho Rada EÚ prijala v máji 2025, vzbudil veľký záujem, pričom 19 členských štátov vyjadrilo svoj zámer zúčastniť sa a požiadať o podporu nad rámec dostupného rozpočtu.
SAFE poskytne dlhodobé nízkonákladové úvery na pomoc členským štátom pri obstarávaní naliehavo potrebného obranného vybavenia. Program takisto umožní EÚ ďalej podporovať Ukrajinu tým, že od začiatku pridruží svoj obranný priemysel k tomuto nástroju.
Program zahŕňa desaťročné obdobie odkladu splácania úverov, konkurenčné úrokové sadzby a možnosti dvojstranných dohôd s tretími krajinami.
Spomedzi 19 zúčastnených krajín najvyššiu položku získa Poľsko (43,734 miliardy eur), potom Rumunsko (16,680 mld. eur), Francúzsko a Maďarsko (16,216 mld. eur) a Taliansko (14,900 mld. eur).
Slovensku bola v rámci SAFE pridelená suma 2.316.674.361 eur.
Členské štáty teraz môžu pripraviť svoje národné investičné plány, v ktorých opíšu využitie možnej finančnej pomoci a ktoré majú predložiť do konca novembra 2025. Komisia národné plány posúdi s cieľom vyplatiť prvé prostriedky začiatkom roka 2026.
Program SAFE umožní členským štátom okamžite a masívne zvýšiť svoje investície do obrany prostredníctvom spoločného obstarávania z európskeho obranného priemyslu so zameraním na prioritné spôsobilosti. Takisto umožní aj pristupujúcim a kandidátskym krajinám, potenciálnym kandidátom a krajinám, ktoré podpísali partnerstvá v oblasti bezpečnosti a obrany s EÚ, aby sa pripojili k spoločnému obstarávaniu a prispeli k súhrnnému dopytu.
Komisia pripomenula, že program SAFE po tom, ako ho Rada EÚ prijala v máji 2025, vzbudil veľký záujem, pričom 19 členských štátov vyjadrilo svoj zámer zúčastniť sa a požiadať o podporu nad rámec dostupného rozpočtu.
SAFE poskytne dlhodobé nízkonákladové úvery na pomoc členským štátom pri obstarávaní naliehavo potrebného obranného vybavenia. Program takisto umožní EÚ ďalej podporovať Ukrajinu tým, že od začiatku pridruží svoj obranný priemysel k tomuto nástroju.
Program zahŕňa desaťročné obdobie odkladu splácania úverov, konkurenčné úrokové sadzby a možnosti dvojstranných dohôd s tretími krajinami.
Spomedzi 19 zúčastnených krajín najvyššiu položku získa Poľsko (43,734 miliardy eur), potom Rumunsko (16,680 mld. eur), Francúzsko a Maďarsko (16,216 mld. eur) a Taliansko (14,900 mld. eur).
Slovensku bola v rámci SAFE pridelená suma 2.316.674.361 eur.
Členské štáty teraz môžu pripraviť svoje národné investičné plány, v ktorých opíšu využitie možnej finančnej pomoci a ktoré majú predložiť do konca novembra 2025. Komisia národné plány posúdi s cieľom vyplatiť prvé prostriedky začiatkom roka 2026.
Program SAFE umožní členským štátom okamžite a masívne zvýšiť svoje investície do obrany prostredníctvom spoločného obstarávania z európskeho obranného priemyslu so zameraním na prioritné spôsobilosti. Takisto umožní aj pristupujúcim a kandidátskym krajinám, potenciálnym kandidátom a krajinám, ktoré podpísali partnerstvá v oblasti bezpečnosti a obrany s EÚ, aby sa pripojili k spoločnému obstarávaniu a prispeli k súhrnnému dopytu.