EÚ podporí projekty v oblasti emisne neutrálnych technológií
Udelené granty nadväzujú na prvú výzvu na predkladanie návrhov v oblasti emisne neutrálnych technológií, ktorá bola vyhlásená v decembri 2024.
Autor TASR
Brusel 3. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že sumou vo výške 2,9 miliardy eur podporí financovanie 61 špičkových projektov z 18 krajín v oblasti emisne neutrálnych technológií. Financovanie pôjde z Inovačného fondu, pričom sa využijú príjmy zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS). Projekty zo Slovenska sa do tejto grantovej schémy nedostali, informuje spravodajca TASR.
Udelené granty nadväzujú na prvú výzvu na predkladanie návrhov v oblasti emisne neutrálnych technológií, ktorá bola vyhlásená v decembri 2024. Jej cieľom je posilniť vedúce postavenie Európy v oblasti technológií a urýchliť zavádzanie inovačných riešení dekarbonizácie.
Vybrané projekty zahŕňajú 19 priemyselných odvetví, 17 členských krajín EÚ a Nórsko a rôzne rozsahy, čo odráža ambíciu EÚ dekarbonizovať prostredníctvom širokej škály technológií a aplikácií. Dôraz sa kladie na energeticky náročné priemyselné odvetvia, energiu z obnoviteľných zdrojov a uskladňovanie energie, mobilitu a bezemisné budovy, výrobu čistých technológií a priemyselné riadenie uhlíka.
Komisia spresnila, že ide o projekty, ktoré majú potenciál znížiť emisie skleníkových plynov a znížiť približne 221 miliónov ton ekvivalentu CO2 počas prvého desaťročia ich prevádzky. Je to porovnateľné s ročnými emisiami 9,9 milióna priemerných európskych automobilov. Toto zníženie priamo podporí cieľ EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.
Vývojárov 61 úspešných projektov vyzvali, aby začali prípravnú fázu dohody o grante s Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Počas tejto fázy EK a predkladatelia projektov dokončia zmluvu o financovaní, pričom potvrdia rozpočet, harmonogram, technické výsledky a právnu zodpovednosť. Výsledky tohto procesu sa potvrdia v prvej polovici roka 2026.
Inovačný fond využíva odhadované príjmy vo výške 40 miliárd eur zo systému EU ETS a jeho cieľom je stimulovať investície do špičkových, nízkouhlíkových a emisne neutrálnych technológií na podporu prechodu Európy na klimatickú neutralitu.
Výzva prilákala celkom 359 žiadostí o podporu v celkovej výške 21,7 miliardy eur, čo je viac ako deväťnásobok dostupného rozpočtu vo výške 2,4 miliardy eur. Všetky ocenené projekty boli vybrané na základe hodnotenia nezávislými odborníkmi.
Komisia pripravuje spustenie ďalších podobných výziev v rámci inovačného fondu začiatkom decembra 2025.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
