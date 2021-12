EÚ podporila vlani malé a stredné podniky sumou 29 miliárd eur

Brusel 2. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila výročnú súhrnnú správu o implementácii finančných nástrojov v roku 2020. Zo správy vyplýva, že v roku 2020 sa z finančných nástrojov podporili európske malé a stredné podniky (MSP) a iní príjemcovia sumou v celkovej výške 29 miliárd eur.



Z uvedenej sumy sa 21,6 miliardy eur (z toho sedem miliárd na prevádzkový kapitál) v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) poskytlo pre 478.000 malých a stredných podnikov, vrátane 375.000 mikropodnikov.



Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla, že finančné nástroje EÚ umožňujú realizovať investície v rámci politiky súdržnosti flexibilným a nákladovo efektívnym spôsobom a prilákať ďalšie investície.



"Počas krízy spôsobenej koronavírusom pomohli tieto nástroje rýchlo podporiť malé podniky v ich snahe o prežitie a udržanie si zamestnancov. Vyzývam členské štáty a regióny, aby v období 2021 – 2027 intenzívnejšie využívali finančné nástroje a ich prínosy," uviedla komisárka v správe pre médiá.



Podľa EK sa ukázalo, že finančné nástroje ako kapitálové a dlhové nástroje, záruky za úvery, rizikový kapitál a nástroje s rozdelením rizika sú efektívnym spôsobom využívania zdrojov politiky súdržnosti, a to aj v čase krízy.



Koronakríza obzvlášť tvrdo postihla najmä MSP, keď mnohým pracovníkom hrozilo prepustenie a podniky zápasili o prežitie. Finančné nástroje EÚ mali zásadný význam pri poskytovaní podpory pre podniky, ktoré to najviac potrebovali. Pomohli zmierniť negatívne hospodárske dôsledky koronakrízy na regióny a mestá. Pomoc bola poskytovaná najmä z finančných nástrojov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a to vo forme finančných produktov, ako sú úvery, záruky a kapitál.



V porovnaní s rokom 2019 získalo podporu prostredníctvom finančných nástrojov o 365.000 MSP viac, čo predstavuje približne o 1000 viac MSP každý deň. Celkovo získalo v roku 2020 podporu 478.000 MSP.



Komisia skonštatovala, že finančné nástroje sa ukázali byť prínosom najmä vďaka dodatočnej flexibilite, ktorú im poskytla Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus plus (CRII+). Členské štáty mohli uvoľnené zdroje zacieliť podľa meniacich sa potrieb príjemcov.



Ďalšou kľúčovou charakteristikou finančných nástrojov bol ich pákový efekt, lebo dokázali prilákať ďalšie investície od súkromných alebo verejných investorov.







