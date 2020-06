EÚ podporuje iniciatívu na podporu obchodu so zdravotnými produktmi

Brusel 16. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok potvrdila, že stojí za návrhom týkajúcim sa medzinárodnej iniciatívy na podporu obchodu s produktmi zdravotnej starostlivosti v rámci skupiny partnerov Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Komisia upozornila, že prebiehajúca globálna kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu zdôraznila potrebu spoločnej reakcie medzinárodného spoločenstva na posilnenie pripravenosti na túto a na budúce možné krízy.



Eurokomisár pre obchod Phil Hogan v nadväznosti na predošlé diskusie medzi ministrami členských krajín EÚ v pondelok predstavil návrhy EK týkajúce sa medzinárodnej iniciatívy na podporu obchodu s produktmi zdravotnej starostlivosti v rámci skupiny partnerov z WTO. Ide o návrhy, ktoré reagujú na prebiehajúcu medzinárodnú diskusiu o tom, ako uľahčiť prístup k cenovo dostupným farmaceutickým a zdravotníckym tovarom a vyhnúť sa narušeniu obchodných tokov v časoch krízy. Tieto tovary by mali byť súčasťou medzinárodnej dohody prístupnej všetkým členom WTO.



"Súčasná zdravotná kríza môže trvať dlho a ďalšie môžu nasledovať. Musíme konať rýchlo, aby sme zlepšili odolnosť našich systémov zdravotnej starostlivosti, a to aj prostredníctvom zlepšených iniciatív v oblasti obchodnej politiky," opísal situáciu Hogan. Dodal, že návrhy exekutívy EÚ sú zamerané na podporu celosvetového prístupu k cenovo dostupným produktom zdravotnej starostlivosti, a to aj pre zraniteľné krajiny bez vhodných výrobných kapacít.



Cieľom je zvýšiť odolnosť a diverzifikáciu dodávateľských reťazcov a podporiť úsilie o vybudovanie strategických rezerv kritického vybavenia. Podľa Hogana ide o celosvetovú výzvu, ktorá si vyžaduje celosvetové riešenia, aj preto chce EÚ spolupracovať s podobne zmýšľajúcimi partnermi a dosiahnuť stanovený cieľ.



Budúca dohoda by mala zrušiť clá na farmaceutický a zdravotnícky tovar; vytvoriť systém globálnej spolupráce v časoch zdravotnej krízy, ktorý bude riešiť dovozné a vývozné obmedzenia, clá a tranzit, verejné obstarávanie a transparentnosť; zlepšiť súčasné pravidlá WTO uplatniteľné na obchod s nevyhnutným tovarom.



O návrhoch, ktoré boli v pondelok predložené tzv. Ottawskej skupine, čiže skupine 13 podobne zmýšľajúcich partnerov WTO (Austrália, Brazília, Čile, EÚ, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Keňa, Mexiko, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Švajčiarsko), boli členské štáty EÚ informované na zasadnutí Rady ministrov zodpovedných za obchod, ktoré sa konalo 9. júna.



Ministri obchodu Ottawskej skupiny v pondelok hovorili aj o transparentnosti opatrení týkajúcich sa obchodu, prijatých v reakcii na pandémiu nového koronavírusu a o pokroku v rámci viacstranných rokovaní o elektronickom obchode.







spravodajca TASR Jaromír Novak