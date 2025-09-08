< sekcia Ekonomika
EÚ pokutovala Eurofield a Unanime Sport za neúplné odpovede
V novembri 2024 EK informovala spoločnosti Eurofield a Unanime Sport, že začala vyšetrovanie podozrenia z procesného porušenia súvisiaceho s neúplnou odpoveďou.
Autor TASR
Brusel 8. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok večer oznámila, že spoločnostiam Eurofield SAS a Unanime Sport SAS, ktorá bola v čase porušenia práva EÚ konečnou materskou spoločnosťou Eurofield, uložila pokutu vo výške približne 172.000 eur. Pokuta je za poskytnutie neúplnej odpovede na žiadosť o informácie vydanú v rámci vyšetrovania EK v sektore umelých trávnikov, informuje spravodajca TASR.
Komisia v júni zaslala spoločnosti Eurofield jednoduchú žiadosť o informácie v rámci svojho vyšetrovania v sektore umelých trávnikov. Po posúdení odpovede spoločnosti Eurofield a po jej porovnaní s dokumentmi zhromaždenými v rámci neohlásených inšpekcií mala EK náznaky, že odpoveď bola neúplná. V októbri 2023 zaslala spoločnosti následnú žiadosť o informácie a upovedomila ju o svojich obavách. Spoločnosť Eurofield opäť odpovedala neúplne.
V novembri 2024 EK informovala spoločnosti Eurofield a Unanime Sport, že začala vyšetrovanie podozrenia z procesného porušenia súvisiaceho s neúplnou odpoveďou. Firmy sa dohodli na spolupráci s eurokomisiou pri vyšetrovaní tým, že uznali svoju zodpovednosť za porušenie, predložili chýbajúce dokumenty a súhlasili so zaplatením pokuty.
Podľa nariadenia č. 1/2003 môže EK uložiť pokuty až do výšky 1 % z celkového obratu spoločností, ktoré úmyselne alebo z nedbanlivosti poskytnú nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce údaje v odpovedi na žiadosť o informácie. Presné percento z celkového obratu sa stanovuje v závislosti od závažnosti a trvania konania.
Komisia sa domnieva, že porušenie v tomto prípade bolo spáchané prinajmenšom z nedbanlivosti. Ak by strany mali akékoľvek pochybnosti o rozsahu požadovaných informácií, mohli požiadať EK o objasnenie, čo neurobili.
Podľa EK porušenie, ktorého sa dopustila spoločnosť Eurofield, je závažné, lebo žiadosti o informácie sú jedným z hlavných vyšetrovacích nástrojov, ktoré používa na zhromažďovanie informácií v rámci antitrustových vyšetrovaní. Účinnosť takéhoto vyšetrovania preto do značnej miery závisí od úplných a presných odpovedí.
Na tomto základe EK dospela k záveru, že pokuta zodpovedajúca 0,3 % z celkového obratu strán by bola primeraná aj odstrašujúca. Zároveň sa eurokomisia rozhodla odmeniť dotknuté spoločnosti za ich proaktívnu spoluprácu po tom, ako sa dozvedeli o vyšetrovaní ich procesného porušenia. Preto sa EK rozhodla znížiť pokutu o 30 %, čo predstavuje celkovú pokutu vo výške približne 172.000 eur.
Pokuta sa ukladá spoločne a nerozdielne spoločnostiam Eurofield a Unanime Sport.
Vyšetrovanie EK týkajúce sa odvetvia umelých trávnikov stále prebieha a je samostatným konaním.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia v júni zaslala spoločnosti Eurofield jednoduchú žiadosť o informácie v rámci svojho vyšetrovania v sektore umelých trávnikov. Po posúdení odpovede spoločnosti Eurofield a po jej porovnaní s dokumentmi zhromaždenými v rámci neohlásených inšpekcií mala EK náznaky, že odpoveď bola neúplná. V októbri 2023 zaslala spoločnosti následnú žiadosť o informácie a upovedomila ju o svojich obavách. Spoločnosť Eurofield opäť odpovedala neúplne.
V novembri 2024 EK informovala spoločnosti Eurofield a Unanime Sport, že začala vyšetrovanie podozrenia z procesného porušenia súvisiaceho s neúplnou odpoveďou. Firmy sa dohodli na spolupráci s eurokomisiou pri vyšetrovaní tým, že uznali svoju zodpovednosť za porušenie, predložili chýbajúce dokumenty a súhlasili so zaplatením pokuty.
Podľa nariadenia č. 1/2003 môže EK uložiť pokuty až do výšky 1 % z celkového obratu spoločností, ktoré úmyselne alebo z nedbanlivosti poskytnú nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce údaje v odpovedi na žiadosť o informácie. Presné percento z celkového obratu sa stanovuje v závislosti od závažnosti a trvania konania.
Komisia sa domnieva, že porušenie v tomto prípade bolo spáchané prinajmenšom z nedbanlivosti. Ak by strany mali akékoľvek pochybnosti o rozsahu požadovaných informácií, mohli požiadať EK o objasnenie, čo neurobili.
Podľa EK porušenie, ktorého sa dopustila spoločnosť Eurofield, je závažné, lebo žiadosti o informácie sú jedným z hlavných vyšetrovacích nástrojov, ktoré používa na zhromažďovanie informácií v rámci antitrustových vyšetrovaní. Účinnosť takéhoto vyšetrovania preto do značnej miery závisí od úplných a presných odpovedí.
Na tomto základe EK dospela k záveru, že pokuta zodpovedajúca 0,3 % z celkového obratu strán by bola primeraná aj odstrašujúca. Zároveň sa eurokomisia rozhodla odmeniť dotknuté spoločnosti za ich proaktívnu spoluprácu po tom, ako sa dozvedeli o vyšetrovaní ich procesného porušenia. Preto sa EK rozhodla znížiť pokutu o 30 %, čo predstavuje celkovú pokutu vo výške približne 172.000 eur.
Pokuta sa ukladá spoločne a nerozdielne spoločnostiam Eurofield a Unanime Sport.
Vyšetrovanie EK týkajúce sa odvetvia umelých trávnikov stále prebieha a je samostatným konaním.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)