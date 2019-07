EÚ pokutovala Qualcomm za zneužitie svojej dominancie na trhu

Čipové sety základného pásma umožňujú pripojenie smartfónov a tabletov k mobilným sieťam a používajú sa aj na prenos hlasu a údajov.

Brusel 18. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že uložila pokutu spoločnosti Qualcomm vo výške 242 miliónov eur za zneužitie dominantného postavenia na trhu s čipovými setmi mobilnej siete tretej generácie (3G). Podľa EK Qualcomm predával pod cenu, s cieľom vyradiť z trhu svojho konkurenta, spoločnosť Icera, čo je podľa antitrustových pravidiel EÚ nezákonné.



Eurokomisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, Margrethe Vestagerová, v tejto súvislosti pripomenula, že čipové sety sú kľúčovými komponentmi na to, aby sa mobilné zariadenia mohli pripojiť k internetu. "Spoločnosť Qualcomm tieto produkty predávala za cenu nižšiu, ako je cena pre kľúčových zákazníkov s úmyslom odstrániť svojho konkurenta. Strategické správanie spoločnosti bránilo hospodárskej súťaži a inováciám na tomto trhu a obmedzovalo výber, ktorý je k dispozícii spotrebiteľom v sektore s obrovským dopytom a potenciálom pre inovačné technológie. Keďže podľa antitrustových pravidiel EÚ ide o protizákonné praktiky, uložili sme pokutu vo výške 242 miliónov eur," vysvetlila komisárka situáciu v správe pre médiá.



Čipové sety základného pásma umožňujú pripojenie smartfónov a tabletov k mobilným sieťam a používajú sa aj na prenos hlasu a údajov. V tomto prípade ide o čipové sety kompatibilné s univerzálnym mobilným telekomunikačným systémom (UMTS), čo je štandard pre tretiu generáciu mobilnej siete.



Komisia dospela k záveru, že spoločnosť Qualcomm mala v rokoch 2009 až 2011 dominantné postavenie na svetovom trhu s čipovým systémom UMTS (takmer 60 %, čiže trojnásobok trhového podielu jej najväčšieho konkurenta) a zavádzala bariéry pre vstup na tento trh.



Dominantné postavenie na trhu nie je podľa antitrustových pravidiel EÚ nezákonné, avšak dominantné spoločnosti majú osobitnú zodpovednosť, aby nezneužívali svoje silné postavenie na trhu obmedzovaním hospodárskej súťaže, či už na trhu, kde sú dominantné, alebo na oddelených trhoch.



Vyšetrovanie EK však zistilo, že spoločnosť Qualcomm svoju dominanciu v období od polovice roka 2009 do polovice roka 2011 zneužila tým, že používala tzv. "predátorské ceny". Určité množstvá troch zo svojich čipových súprav UMTS predala pod cenu spoločnostiam Huawei a ZTE, strategicky dôležitým zákazníkom, s úmyslom odstaviť spoločnosť Icera, svojho hlavného konkurenta v danom segmente trhu. K tejto situácii došlo, keď sa Icera stala dôležitým dodávateľom čipových súprav UMTS poskytujúcich vysoký výkon dátovej rýchlosti, čím ohrozila obchodovanie s čipovými súpravami spoločnosti Qualcomm.



Komisia dospela k záveru, že správanie spoločnosti Qualcomm malo škodlivý vplyv na hospodársku súťaž v EÚ. Zabránila spoločnosti Icera konkurovať na trhu, potláčala inovácie a nakoniec zúžila výber možností pre spotrebiteľov. Podľa správy EK pokuta vo výške 242.042.000 eur zohľadňuje dĺžku trvania neférovej súťaže a závažnosť porušenia. Pokuta predstavuje 1,27 % obratu spoločnosti Qualcomm v roku 2018 a jej cieľom je odradiť ďalších účastníkov na tomto trhu od toho, aby sa v budúcnosti zapájali do praktík narúšajúcich hospodársku súťaž.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)