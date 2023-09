EÚ pomohla spustiť Stratégiu a plán zeleného vodíka pre Keňu

Brusel/Nairobi 5. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok v rámci Afrického klimatického summitu v Nairobi spolu s prezidentom Kene Williamom Rutom spustili Stratégiu a plán zeleného vodíka pre Keňu. Uviedla EK v správe pre médiá.



Plán, ktorý má podporu Global Gateway, európskej investičnej stratégie pre svet a bol vypracovaný odborníkmi z EÚ, stanovuje ambície Kene rozvíjať svoj priemysel so zeleným vodíkom od tohto roku do roku 2032. Zameriava sa na rozvoj a rast domáceho trhu, export a zahŕňa špecifické ciele súvisiace so znižovaním emisií, tvorbou pracovných miest a priamymi investíciami.



V rámci Global Gateway EÚ vyčlení takmer 12 miliónov eur vo forme grantov na podporu verejných a súkromných investícií v kenskom priemysle zeleného vodíka. Celkovo Global Gateway investuje viac ako 3,4 miliardy eur do klímy a prírody v Keni - od rozvoja sektoru obnoviteľnej energie cez budovanie udržateľných poľnohospodárskych hodnotových reťazcov až po odolnosť voči zmene klímy a ochranu životného prostredia.



"Keňa je kľúčovým spojencom v boji proti klimatickým zmenám, čo dokazuje jej iniciatíva usporiadať samit o africkej klíme. Ambiciózny cieľ Kene dosiahnuť 100 percent čistej energie do roku 2030 je inšpiráciou pre ďalšie krajiny. Plán pre zelený vodík podporí Keňu pri dosahovaní tohto cieľa. Pomôže znížiť emisie, podporí strategický priemysel pre budúcnosť krajiny a zvýši jej exportnú kapacitu smerom k partnerom, ako je EÚ," uviedla Von der Leyenová.



Keňský prezident spresnil, že stratégia zeleného vodíka uprednostňuje ekonomickú expanziu, vytváranie pracovných príležitostí a podporu starostlivosti o životné prostredie a ukazuje smer pre Keňu, ako využiť potenciál zeleného vodíka ako kľúčovej hybnej sily pre energetický prechod. Podľa jeho slov zelené vodíkové hospodárstvo uľahčí dekarbonizáciu keňského priemyslu a hospodárstva a zvýši potravinovú bezpečnosť krajiny vrátane rozšírenia bezemisnej produkcie čaju, kávy, kvetov a záhradníckych rastlín a obilnín.



Komisia pripomenula, že ambíciou Kene je znížiť emisie skleníkových plynov o tretinu do roku 2030. Už teraz viac ako 90 % jej elektriny pochádza z obnoviteľných zdrojov.



Partnerstvo EÚ a Kene sa zameriava na urýchlenie investícií do infraštruktúry čistej energie. Vďaka silnej inovačnej kultúre v Keni, stabilnému podnikateľskému prostrediu a záväzku k trvalo udržateľnému rozvoju mnohé spoločnosti už v tejto krajine realizujú projekty so zeleným vodíkom. Plán podporovaný EÚ poskytne investorom potrebnú istotu a stanoví jasné ciele pre rozvoj tohto odvetvia.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)