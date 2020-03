EÚ pomôže miliónmi eur západnému Balkánu a Východnému partnerstvu

Brusel 30. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že v rámci globálnej reakcie na prepuknutie koronavírusu poskytne Európska únia 38 miliónov eur na okamžitú podporu pre krajiny západného Balkánu, určenú na riešenie zdravotných núdzových situácií spôsobených nákazou COVID-19, a prerozdelí 374 miliónov eur na pomoc sociálno-ekonomickému oživeniu tohto regiónu. EÚ na rovnaký účel poskytne šiestim krajinám Východného partnerstva pomoc vo výške 140 miliónov eur a 700 miliónov eur na zmiernenie vplyvov tejto krízy.



Eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi v tejto súvislosti upozornil, že Európa čelí bezprecedentnej kríze v oblasti verejného zdravia a EÚ sa aj v týchto ťažkých časoch rozhodla stáť pri svojich partneroch zo západného Balkánu, ktorí sa hlásia do EÚ. Chce rovnako pomôcť aj partnerským krajinám z Východného partnerstva, kam patria Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina.



"Pomôžeme našim partnerom pokryť ich bezprostredné potreby v ich zdravotníckych systémoch, ako aj presadzovať dlhodobejšie opatrenia na zmiernenie sociálno-ekonomického vplyvu koronavírusovej krízy a na podporu malých a stredných podnikov," uviedol Várhelyi v správe pre médiá.



Na žiadosť partnerov z oboch regiónov reaguje EK na ich okamžité potreby podporovaním dodávok zdravotníckych pomôcok a osobného vybavenia, ako sú ventilátory, laboratórne súpravy, masky, ochranné okuliare, kombinézy a bezpečnostné obleky.



Zdroje určené pre Východné partnerstvo pomôžu aj pri školení zdravotníckych a laboratórnych pracovníkov a pri zvyšovaní informovanosti o pandémii vo všetkých šiestich krajinách.



EÚ poskytne Albánsku a Severnému Macedónsku po štyri milióny eur na vykrytie okamžitých potrieb ich systémov verejného zdravotníctva - Bosna a Hercegovina získa sedem miliónov eur, Čierna Hora dostane tri milióny, pomoc pre Kosovo je vo výške päť miliónov a najviac z tejto sumy, 15 miliónov eur, pôjde do Srbska, ktoré je v tomto regióne krajinou najviac postihnutou pandémiou koronavírusu.



Komisia zároveň začlenila krajiny západného Balkánu do iniciatív EÚ na riešenie tejto krízy, ako je spoločné obstarávanie ochranných osobných prostriedkov, a urýchlila spoločný projekt s Európskym strediskom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktorý mal pôvodne začať až v roku 2021.



S cieľom zmierniť sociálno-ekonomický vplyv koronavírusu na západnom Balkáne EÚ presmeruje financie aj z nástroja predvstupovej pomoci (IPA), aby v krátkodobom a strednodobom horizonte pomohla oživiť ekonomiky v krajinách tohto regiónu. Na tento účel EK zmobilizuje 46,7 milióna eur pre Albánsko, 73,5 milióna eur pre Bosnu a Hercegovinu, 50 miliónov eur pre Čiernu Horu, zatiaľ čo Severné Macedónsko získa 62 miliónov eur, Srbsko 78,4 milióna eur a Kosovo dostane 63 miliónov eur.



