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EÚ posilňuje rámec pre preverovanie všetkých zahraničných investícií
Aktualizovaný rámec tiež stanovuje spoločnú minimálnu úroveň harmonizácie procedurálnych aspektov, ako sú napríklad časové harmonogramy pre národné procesy preverovania.
Autor TASR
Brusel 26. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok zverejnila aktualizované pravidlá Európskej únie (EÚ) pre preverovanie zahraničných investícií, čím posilnila svoju schopnosť identifikovať a kolektívne riešiť riziká vyplývajúce zo zahraničných investícií pre bezpečnosť a verejný poriadok Únie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že aktualizovaný právny rámec zlepší ochranu kritických sektorov, aktív a technológií koherentným spôsobom a zároveň zachová všeobecnú otvorenosť EÚ voči zahraničným investíciám.
Aktualizované pravidlá zavádzajú povinné mechanizmy preverovania vo všetkých členských štátoch eurobloku, čím sa zabezpečí ráznejší prístup k preverovaniu zahraničných investícií.
Nariadenie rozširuje rozsah pôsobnosti a teraz zahŕňa okrem iného aj nepriame zahraničné investície. Rozširuje aj preverovanie na investorov so sídlom v EÚ, ktorých v konečnom dôsledku kontroluje fyzická osoba alebo subjekt z krajiny mimo EÚ. Zavádza tiež minimálny rozsah pre národné mechanizmy preverovania vrátane investícií do citlivých a strategických oblastí, ako sú položky s dvojakým použitím, kritické technológie, kritické suroviny, finančné služby, doprava, energetika a volebná infraštruktúra.
Aktualizovaný rámec tiež stanovuje spoločnú minimálnu úroveň harmonizácie procedurálnych aspektov, ako sú napríklad časové harmonogramy pre národné procesy preverovania. Rovnako sa ním stanovujú kritériá filtrovania, aby sa v rámci mechanizmu spolupráce EÚ oznamovali iba prípady, ktoré predstavujú vysoké riziko pre bezpečnosť a verejný poriadok, a posilňuje sa transparentnosť prostredníctvom lepšej výmeny informácií o výsledkoch vnútroštátnych postupov preverovania.
Eurokomisár EÚ pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič v správe pre médiá skonštatoval, že revidovaný rámec pre preverovanie zahraničných investícií je ďalším významným krokom v úsilí EÚ o ďalšie posilnenie súboru nástrojov hospodárskej bezpečnosti.
„Umožňuje EÚ a jej členským štátom identifikovať a riešiť riziká vyplývajúce zo zahraničných investícií, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť alebo verejný poriadok, a zároveň chrániť kritické technológie, infraštruktúru a odolnosť dodávateľských reťazcov. Zároveň zachováva otvorenosť EÚ voči zahraničným investíciám a pomáha jej udržiavať bezpečné a atraktívne miesto pre podnikanie,“ vysvetlil Šefčovič.
Aktualizované nariadenie o preverovaní zahraničných investícií nadobudne účinnosť 20 dní po jeho piatkovom zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať 18 mesiacov k dispozícii na implementáciu minimálnych požiadaviek nariadenia.
Štáty EÚ sa zhodli na zefektívnení transeurópskej energetickej infraštruktúry
Ministri členských štátov EÚ sa v piatok v Luxemburgu dohodli na rokovacej pozícii k balíku európskych sietí, ktorý zahŕňa revíziu nariadenia o transeurópskej energetickej infraštruktúre (TEN-E) a smernicu o povoľovaní. Zámerom balíka je riešiť naliehavú modernizáciu a rozšírenia európskej energetickej infraštruktúry s cieľom urýchliť elektrifikáciu a dekarbonizáciu, informuje spravodajca TASR.
Rada EÚ pre dopravu a telekomunikácie spresnila, že jej pozícia sa zameriava na zlepšenie plánovania cezhraničnej energetickej infraštruktúry, zefektívnenie a urýchlenie udeľovania povolení a zabezpečenie bezpečnejšej a odolnejšej energetickej siete.
Cyperský minister energetiky, obchodu a priemyslu Michael Damianos v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ spresnil, že táto dohoda pripravuje cestu pre elektrifikáciu Európy a dosiahnutie klimatickej neutrality.
„Zrýchleným udeľovaním povolení a posilnením prepojení vrátane ukončenia energetickej izolácie členských štátov zabezpečujeme dostupnú a čistú energiu a posilňujeme energetickú bezpečnosť pre všetkých európskych občanov. Cyperské predsedníctvo uviedlo do praxe motto Autonómna Európa otvorená svetu,“ uviedol Damianos v správe pre médiá.
Rada EÚ podporila spoločný rámec pre plánovanie rozvoja siete v sektoroch elektrickej energie, vodíka a plynu. To by zahŕňalo centrálny scenár, ktorý by vypracovala Európska komisia a ktorý by bol založený na vstupoch od členských štátov a zainteresovaných strán s cieľom identifikovať a riešiť dlhodobé medzery a úzke miesta v infraštruktúre.
Ministri presadzujú, aby boli zohľadnené národné plány v oblasti energetiky a klímy, regionálne špecifiká a rozdiely v cenách energií. Členské štáty sa dohodli, že časť nevyčerpaných príjmov z preťaženia, finančných prostriedkov z úzkych miest v sieti medzi rôznymi oblasťami, kde sa obchoduje s elektrinou, známymi aj ako ponukové zóny, sa reinvestuje do cezhraničných projektov zameraných na zníženie preťaženia.
Zavádza sa aj postupné zvyšovanie príjmov z preťaženia (5 percentuálnych bodov ročne), počnúc 10 % od 1. januára 2028, až kým nedosiahne 25 % do roku 2031. Ak sa tieto prostriedky nevyčerpajú, po ôsmich rokoch budú sprístupnené členským štátom na využitie v súlade s existujúcimi pravidlami EÚ o trhu s elektrinou.
Ministri energetiky potvrdili rastúci počet úmyselných narušení (sabotáž, fyzické alebo kybernetické útoky) a stanovili novú kategóriu prioritných projektov zameraných na bezpečnosť a odolnosť existujúcej elektrickej infraštruktúry. To umožní financovanie kritických komponentov pre núdzové opravy elektrických prepojovacích vedení.
Rada ministrov schválila potrebu rýchlejších a transparentnejších postupov povoľovania vrátane vytvorenia digitálnych portálov pre zjednodušené žiadosti a označenia projektov v oblasti elektriny a obnoviteľných zdrojov energie za projekty v nadradenom verejnom záujme, pričom sa uprednostní ich schválenie.
Členské štáty sa budú snažiť vyhnúť vylúčeniu rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov vo veľkých oblastiach a urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom účinnejšieho a zjednodušeného postupu.
Rada EÚ už pod írskym predsedníctvom začne rokovania s Európskym parlamentom po tom, ako aj europoslanci prijmú svoju pozíciu. Cieľom je dosiahnuť konečnú dohodu o legislatíve ešte v roku 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že aktualizovaný právny rámec zlepší ochranu kritických sektorov, aktív a technológií koherentným spôsobom a zároveň zachová všeobecnú otvorenosť EÚ voči zahraničným investíciám.
Aktualizované pravidlá zavádzajú povinné mechanizmy preverovania vo všetkých členských štátoch eurobloku, čím sa zabezpečí ráznejší prístup k preverovaniu zahraničných investícií.
Nariadenie rozširuje rozsah pôsobnosti a teraz zahŕňa okrem iného aj nepriame zahraničné investície. Rozširuje aj preverovanie na investorov so sídlom v EÚ, ktorých v konečnom dôsledku kontroluje fyzická osoba alebo subjekt z krajiny mimo EÚ. Zavádza tiež minimálny rozsah pre národné mechanizmy preverovania vrátane investícií do citlivých a strategických oblastí, ako sú položky s dvojakým použitím, kritické technológie, kritické suroviny, finančné služby, doprava, energetika a volebná infraštruktúra.
Aktualizovaný rámec tiež stanovuje spoločnú minimálnu úroveň harmonizácie procedurálnych aspektov, ako sú napríklad časové harmonogramy pre národné procesy preverovania. Rovnako sa ním stanovujú kritériá filtrovania, aby sa v rámci mechanizmu spolupráce EÚ oznamovali iba prípady, ktoré predstavujú vysoké riziko pre bezpečnosť a verejný poriadok, a posilňuje sa transparentnosť prostredníctvom lepšej výmeny informácií o výsledkoch vnútroštátnych postupov preverovania.
Eurokomisár EÚ pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič v správe pre médiá skonštatoval, že revidovaný rámec pre preverovanie zahraničných investícií je ďalším významným krokom v úsilí EÚ o ďalšie posilnenie súboru nástrojov hospodárskej bezpečnosti.
„Umožňuje EÚ a jej členským štátom identifikovať a riešiť riziká vyplývajúce zo zahraničných investícií, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť alebo verejný poriadok, a zároveň chrániť kritické technológie, infraštruktúru a odolnosť dodávateľských reťazcov. Zároveň zachováva otvorenosť EÚ voči zahraničným investíciám a pomáha jej udržiavať bezpečné a atraktívne miesto pre podnikanie,“ vysvetlil Šefčovič.
Aktualizované nariadenie o preverovaní zahraničných investícií nadobudne účinnosť 20 dní po jeho piatkovom zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať 18 mesiacov k dispozícii na implementáciu minimálnych požiadaviek nariadenia.
Štáty EÚ sa zhodli na zefektívnení transeurópskej energetickej infraštruktúry
Ministri členských štátov EÚ sa v piatok v Luxemburgu dohodli na rokovacej pozícii k balíku európskych sietí, ktorý zahŕňa revíziu nariadenia o transeurópskej energetickej infraštruktúre (TEN-E) a smernicu o povoľovaní. Zámerom balíka je riešiť naliehavú modernizáciu a rozšírenia európskej energetickej infraštruktúry s cieľom urýchliť elektrifikáciu a dekarbonizáciu, informuje spravodajca TASR.
Rada EÚ pre dopravu a telekomunikácie spresnila, že jej pozícia sa zameriava na zlepšenie plánovania cezhraničnej energetickej infraštruktúry, zefektívnenie a urýchlenie udeľovania povolení a zabezpečenie bezpečnejšej a odolnejšej energetickej siete.
Cyperský minister energetiky, obchodu a priemyslu Michael Damianos v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ spresnil, že táto dohoda pripravuje cestu pre elektrifikáciu Európy a dosiahnutie klimatickej neutrality.
„Zrýchleným udeľovaním povolení a posilnením prepojení vrátane ukončenia energetickej izolácie členských štátov zabezpečujeme dostupnú a čistú energiu a posilňujeme energetickú bezpečnosť pre všetkých európskych občanov. Cyperské predsedníctvo uviedlo do praxe motto Autonómna Európa otvorená svetu,“ uviedol Damianos v správe pre médiá.
Rada EÚ podporila spoločný rámec pre plánovanie rozvoja siete v sektoroch elektrickej energie, vodíka a plynu. To by zahŕňalo centrálny scenár, ktorý by vypracovala Európska komisia a ktorý by bol založený na vstupoch od členských štátov a zainteresovaných strán s cieľom identifikovať a riešiť dlhodobé medzery a úzke miesta v infraštruktúre.
Ministri presadzujú, aby boli zohľadnené národné plány v oblasti energetiky a klímy, regionálne špecifiká a rozdiely v cenách energií. Členské štáty sa dohodli, že časť nevyčerpaných príjmov z preťaženia, finančných prostriedkov z úzkych miest v sieti medzi rôznymi oblasťami, kde sa obchoduje s elektrinou, známymi aj ako ponukové zóny, sa reinvestuje do cezhraničných projektov zameraných na zníženie preťaženia.
Zavádza sa aj postupné zvyšovanie príjmov z preťaženia (5 percentuálnych bodov ročne), počnúc 10 % od 1. januára 2028, až kým nedosiahne 25 % do roku 2031. Ak sa tieto prostriedky nevyčerpajú, po ôsmich rokoch budú sprístupnené členským štátom na využitie v súlade s existujúcimi pravidlami EÚ o trhu s elektrinou.
Ministri energetiky potvrdili rastúci počet úmyselných narušení (sabotáž, fyzické alebo kybernetické útoky) a stanovili novú kategóriu prioritných projektov zameraných na bezpečnosť a odolnosť existujúcej elektrickej infraštruktúry. To umožní financovanie kritických komponentov pre núdzové opravy elektrických prepojovacích vedení.
Rada ministrov schválila potrebu rýchlejších a transparentnejších postupov povoľovania vrátane vytvorenia digitálnych portálov pre zjednodušené žiadosti a označenia projektov v oblasti elektriny a obnoviteľných zdrojov energie za projekty v nadradenom verejnom záujme, pričom sa uprednostní ich schválenie.
Členské štáty sa budú snažiť vyhnúť vylúčeniu rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov vo veľkých oblastiach a urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom účinnejšieho a zjednodušeného postupu.
Rada EÚ už pod írskym predsedníctvom začne rokovania s Európskym parlamentom po tom, ako aj europoslanci prijmú svoju pozíciu. Cieľom je dosiahnuť konečnú dohodu o legislatíve ešte v roku 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)