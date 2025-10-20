< sekcia Ekonomika
EÚ posilňuje spoluprácu so Švajčiarmi, zabráni daňovým podvodom
Podobné pozmeňujúce protokoly EÚ podpísala minulý týždeň aj s Andorrou, Lichtenštajnskom, Monakom a so San Marínom.
Autor TASR
Brusel 20. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že podpísala pozmeňujúci protokol, ktorým sa posilňuje existujúca dohoda o daňovej spolupráci so Švajčiarskom. Podľa správy EK tento akt predstavuje významný krok v boji proti daňovým podvodom a únikom, informuje bruselský spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že aktualizácia dohody o daňovej spolupráci so Švajčiarskom je nevyhnutným krokom na zabezpečenie ďalšieho zosúladenia so smernicou EÚ o administratívnej spolupráci (DAC) a so štandardmi OECD.
Dosiahnutá dohoda v praxi rozširuje automatickú výmenu informácií o finančných účtoch medzi EÚ a Švajčiarskom aj o produkty elektronických peňazí a digitálne meny a zároveň stanovuje posilnené požiadavky na náležitú starostlivosť a podávanie správ.
Pozmeňujúci protokol stanovuje nový rámec pre spoluprácu medzi EÚ a Švajčiarskom pri vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaväzuje obe strany preskúmať vzájomnú pomoc pri vymáhaní iných daňových pohľadávok.
Od roku 2015 sa EÚ zapája do týchto výmen informácií, ktoré sú založené na spoločnom štandarde podávania správ OECD, čím podporuje transparentnosť a medzinárodnú daňovú spoluprácu. Nedávne aktualizácie tohto štandardu si vyžiadali nové zmeny, ktoré Rada EÚ (členské štáty) jednomyseľne schválila. Okrem toho bola na žiadosť Rady EÚ existujúca dohoda so Švajčiarskom posilnená aj zahrnutím ustanovení o vymáhaní uplatnenej dane.
Podobné pozmeňujúce protokoly EÚ podpísala minulý týždeň aj s Andorrou, Lichtenštajnskom, Monakom a so San Marínom. Podľa stanoviska EK prijatie týchto piatich protokolov posilňuje vedúce postavenie EÚ v zabezpečovaní spravodlivých a transparentných daňových postupov na celom svete.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
