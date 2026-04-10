EÚ poskytla financie českému a francúzskemu obrannému priemyslu
Očakáva sa, že prvé platby dosiahnu členské štáty v nasledujúcich týždňoch a toto financovanie im umožní získanie moderného vybavenia a zvýšenie obrannej pripravenosti.
Autor TASR
Brusel 10. apríla (TASR) - Rada EÚ (členské štáty) v piatok prijala vykonávacie rozhodnutia, ktorými sa finančná pomoc v rámci nástroja SAFE sprístupňuje dvom ďalším členským štátom EÚ - Česku a Francúzsku. SAFE je finančný nástroj EÚ na podporu členských štátov pri investovaní do obrannej priemyselnej výroby prostredníctvom spoločného obstarávania prioritných spôsobilostí. Informuje o tom spravodajca TASR.
Piatkové rozhodnutie nadväzuje na dve predchádzajúce série vykonávacích rozhodnutí Rady EÚ týkajúcich sa finančnej pomoci pre Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Chorvátsko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko z 11. februára a Estónsko, Grécko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko a Taliansko zo 17. februára.
Minister obrany Cyperskej republiky Vasilis Palmas, v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ, v správe pre médiá pripomenul, že vďaka piatkovému rozhodnutiu môžu Česko a Francúzsko získať finančnú pomoc v rámci nástroja SAFE.
„Posilnenie obrannej pripravenosti a strategickej autonómie EÚ znížením závislostí a posilnením schopnosti Únie reagovať efektívne a proaktívne je kľúčovou prioritou cyperského predsedníctva,“ uviedol Palmas. Dodal, že nástroj SAFE zabezpečuje budúcnosť EÚ tým, že zabezpečuje, aby bol obranný priemysel pripravený čeliť výzvam zajtrajška.
Európska komisia (EK) pre Česko pridelila maximálnu sumu úveru vo výške 2,06 miliardy eur, ktorá zahŕňa počiatočnú platbu predfinancovania vo výške 309 miliónov eur, zatiaľ čo Francúzsko má dostať maximálnu sumu úveru približne 15,09 miliardy eur. Z tejto celkovej sumy predstavuje platba predfinancovania približne 2,26 miliardy eur.
Očakáva sa, že prvé platby dosiahnu členské štáty v nasledujúcich týždňoch a toto financovanie im umožní získanie moderného vybavenia a zvýšenie obrannej pripravenosti.
Ako ďalší krok eurokomisia uzavrie s uvedenými 17 členskými štátmi dohody o úveroch a pristúpi k vyplácaniu platieb predfinancovania.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Piatkové rozhodnutie nadväzuje na dve predchádzajúce série vykonávacích rozhodnutí Rady EÚ týkajúcich sa finančnej pomoci pre Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Chorvátsko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko z 11. februára a Estónsko, Grécko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko a Taliansko zo 17. februára.
Minister obrany Cyperskej republiky Vasilis Palmas, v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ, v správe pre médiá pripomenul, že vďaka piatkovému rozhodnutiu môžu Česko a Francúzsko získať finančnú pomoc v rámci nástroja SAFE.
„Posilnenie obrannej pripravenosti a strategickej autonómie EÚ znížením závislostí a posilnením schopnosti Únie reagovať efektívne a proaktívne je kľúčovou prioritou cyperského predsedníctva,“ uviedol Palmas. Dodal, že nástroj SAFE zabezpečuje budúcnosť EÚ tým, že zabezpečuje, aby bol obranný priemysel pripravený čeliť výzvam zajtrajška.
Európska komisia (EK) pre Česko pridelila maximálnu sumu úveru vo výške 2,06 miliardy eur, ktorá zahŕňa počiatočnú platbu predfinancovania vo výške 309 miliónov eur, zatiaľ čo Francúzsko má dostať maximálnu sumu úveru približne 15,09 miliardy eur. Z tejto celkovej sumy predstavuje platba predfinancovania približne 2,26 miliardy eur.
Očakáva sa, že prvé platby dosiahnu členské štáty v nasledujúcich týždňoch a toto financovanie im umožní získanie moderného vybavenia a zvýšenie obrannej pripravenosti.
Ako ďalší krok eurokomisia uzavrie s uvedenými 17 členskými štátmi dohody o úveroch a pristúpi k vyplácaniu platieb predfinancovania.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)