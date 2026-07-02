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EÚ poskytne 11 členským krajinám 2,5 miliardy na projekty v energetike
51 projektov sa zameriava na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, využívanie a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, modernizáciu energetických sietí a energetickú efektívnosť.
Autor TASR
Brusel 2. júla (TASR) - Európska komisia (EK) a Európska investičná banka (EIB) vo štvrtok oznámili vyplatenie 2,5 miliardy eur z modernizačného fondu na podporu 51 projektov súvisiacich s energetikou v 11 členských štátoch EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Vyplatením finančných prostriedkov, ktoré sú financované z príjmov zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), sa celkové zdroje sprístupnené z modernizačného fondu od januára 2021 zvýšili na 23,2 miliardy eur.
Prijímajúcimi členskými štátmi tohto kola financovania sú Česko (516,8 milióna eur), Estónsko (44,8 milióna eur), Grécko (233,9 milióna eur), Chorvátsko (109 miliónov eur), Litva (169 miliónov eur), Lotyšsko (40 miliónov eur), Maďarsko (552,3 milióna eur), Poľsko (180 miliónov eur), Portugalsko (81,4 milióna eur), Rumunsko (636,9 milióna eur) a Slovinsko (20,2 milióna eur).
Tieto investície pomôžu modernizovať energetické systémy zlepšením energetickej efektívnosti v odvetviach energetiky, priemyslu a dopravy a podporia aj zníženie emisií skleníkových plynov.
Modernizačný fond podporuje prijímajúce členské štáty s nižšími príjmami pri modernizácii ich energetických systémov, plnení ich cieľov v oblasti klímy a energetiky a vykonávaní ich národných energetických a klimatických plánov.
Uvedených 2,5 miliardy eur prispeje aj ku konkurencieschopnosti priemyslu EÚ tým, že podporí modernú, efektívnu a odolnú energetickú infraštruktúru, výrobu a skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov, podporí inovácie a pomôže znížiť dovoz fosílnych palív do EÚ.
Všetkých 51 úspešných projektov sa zameriava na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, využívanie a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, modernizáciu energetických sietí a energetickú efektívnosť.
Modernizačný fond financovaný z príjmov z obchodovania s emisnými kvótami je nástrojom solidarity zameraným na podporu 13 krajín EÚ s nižšími príjmami (s hrubým domácim produktom na obyvateľa nižším ako 75 % priemeru Únie v rokoch 2016 až 2018) pri ich prechode na čistú energiu. Prijímajúcimi členskými štátmi sú Bulharsko, Česko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Vyplatením finančných prostriedkov, ktoré sú financované z príjmov zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), sa celkové zdroje sprístupnené z modernizačného fondu od januára 2021 zvýšili na 23,2 miliardy eur.
Prijímajúcimi členskými štátmi tohto kola financovania sú Česko (516,8 milióna eur), Estónsko (44,8 milióna eur), Grécko (233,9 milióna eur), Chorvátsko (109 miliónov eur), Litva (169 miliónov eur), Lotyšsko (40 miliónov eur), Maďarsko (552,3 milióna eur), Poľsko (180 miliónov eur), Portugalsko (81,4 milióna eur), Rumunsko (636,9 milióna eur) a Slovinsko (20,2 milióna eur).
Tieto investície pomôžu modernizovať energetické systémy zlepšením energetickej efektívnosti v odvetviach energetiky, priemyslu a dopravy a podporia aj zníženie emisií skleníkových plynov.
Modernizačný fond podporuje prijímajúce členské štáty s nižšími príjmami pri modernizácii ich energetických systémov, plnení ich cieľov v oblasti klímy a energetiky a vykonávaní ich národných energetických a klimatických plánov.
Uvedených 2,5 miliardy eur prispeje aj ku konkurencieschopnosti priemyslu EÚ tým, že podporí modernú, efektívnu a odolnú energetickú infraštruktúru, výrobu a skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov, podporí inovácie a pomôže znížiť dovoz fosílnych palív do EÚ.
Všetkých 51 úspešných projektov sa zameriava na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, využívanie a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, modernizáciu energetických sietí a energetickú efektívnosť.
Modernizačný fond financovaný z príjmov z obchodovania s emisnými kvótami je nástrojom solidarity zameraným na podporu 13 krajín EÚ s nižšími príjmami (s hrubým domácim produktom na obyvateľa nižším ako 75 % priemeru Únie v rokoch 2016 až 2018) pri ich prechode na čistú energiu. Prijímajúcimi členskými štátmi sú Bulharsko, Česko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)