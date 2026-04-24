EÚ poskytne 2,1 mil. eur slovenskému sektoru mlieka a bravčového mäsa
Cieľom opatrenia je zmierniť straty príjmov poľnohospodárov, ktorí trpeli obmedzeniami pohybu a predĺženými obdobiami chovu.
Autor TASR
Brusel 24. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že poskytne mimoriadnu podporu vo výške 2,1 milióna eur slovenskému sektoru mlieka a bravčového mäsa v súvislosti s epidémiou slintačky a krívačky (SLAK) z roku 2025. Na správu EK upozornil bruselský spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že členské štáty (Rada EÚ) vo štvrtok (23. 4.) schválili jej návrh na mobilizáciu 2,1 milióna eur na mimoriadnu podporu slovenskému sektoru mlieka a bravčového mäsa. Tieto sektory boli v marci a apríli 2025 závažne zasiahnuté vypuknutím epidémie slintačky a krívačky.
Cieľom opatrenia je zmierniť straty príjmov poľnohospodárov, ktorí trpeli obmedzeniami pohybu a predĺženými obdobiami chovu, ktoré boli zavedené na zamedzenie šírenia choroby.
Finančná podpora EÚ bude kompenzovať poľnohospodárom nedodané surové mlieko, predĺžené obdobia výkrmu ošípaných a predĺžený alebo oneskorený chov prasiat a prasníc.
Komisia skonštatovala, že Slovensko rýchlo zvládlo ohniská šírenia vďaka implementácii núdzových opatrení stanovených v pravidlách EÚ o zdraví zvierat vrátane zákazov pohybu a pásiem dohľadu.
Zásah EK zabezpečuje, že poľnohospodári dostanú rýchlu pomoc, pretože platby príjemcom musia byť vyplatené najneskôr do 30. septembra 2026. Komisia vo svojom oznámení zdôraznila, že toto opatrenie podčiarkuje záväzok EÚ podporovať poľnohospodárov, ktorí čelia krízam, ktoré nemôžu ovplyvniť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že členské štáty (Rada EÚ) vo štvrtok (23. 4.) schválili jej návrh na mobilizáciu 2,1 milióna eur na mimoriadnu podporu slovenskému sektoru mlieka a bravčového mäsa. Tieto sektory boli v marci a apríli 2025 závažne zasiahnuté vypuknutím epidémie slintačky a krívačky.
Cieľom opatrenia je zmierniť straty príjmov poľnohospodárov, ktorí trpeli obmedzeniami pohybu a predĺženými obdobiami chovu, ktoré boli zavedené na zamedzenie šírenia choroby.
Finančná podpora EÚ bude kompenzovať poľnohospodárom nedodané surové mlieko, predĺžené obdobia výkrmu ošípaných a predĺžený alebo oneskorený chov prasiat a prasníc.
Komisia skonštatovala, že Slovensko rýchlo zvládlo ohniská šírenia vďaka implementácii núdzových opatrení stanovených v pravidlách EÚ o zdraví zvierat vrátane zákazov pohybu a pásiem dohľadu.
Zásah EK zabezpečuje, že poľnohospodári dostanú rýchlu pomoc, pretože platby príjemcom musia byť vyplatené najneskôr do 30. septembra 2026. Komisia vo svojom oznámení zdôraznila, že toto opatrenie podčiarkuje záväzok EÚ podporovať poľnohospodárov, ktorí čelia krízam, ktoré nemôžu ovplyvniť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)