EÚ poskytne prvú tranžu finančnej pomoci Ukrajine

Brusel 17. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok vo vyhlásení pre médiá oznámila, že Európska únia v utorok uvoľní Ukrajine úvery vo výške troch miliárd eur.



Ide o prvú časť pôžičky vo výške 18 miliárd eur na rok 2023, ktorou chce Únia pomôcť Ukrajine financovať okamžité potreby a pomáhať pri obnove vojnou zničenej kritickej infraštruktúry, ako sú nemocnice, školy, cesty, elektrické siete či elektrárne. Von der Leyenová počas minulotýždňového stretnutia so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom, ktorého krajina prebrala polročné predsedníctvo v Rade EÚ, zdôraznila, že EÚ ešte nikdy nepožičala takú vysokú sumu niektorej z partnerských krajín.



Predstavitelia 27-člennej Únie sa na tomto výhodnom úvere, za ktorý ručí EÚ a jej členské štáty, dohodli vlani v decembri.



Pôvodný plán bol poskytovať mesačné tranže vo výške 1,5 miliardy eur, no potreby Kyjeva sú na začiatku roka také veľké, že prvá tranža sa okamžite zdvojnásobí.



Väčšinu úrokov pokrývajú členské štáty. Ukrajina bude musieť začať splácať výhodnú pôžičku od roku 2033 a bude mať 35 rokov na to, aby ju splatila.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)