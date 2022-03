EÚ pošle Ukrajine prvú splátku núdzovej makrofinančnej pomoci

Ukrajinskí vojaci pomáhajú utekajúcej rodine pri prechode cez rieku Irpin na okraji Kyjeva na Ukrajine, v sobotu 5. marca 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 11. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že vyplatila Ukrajine 300 miliónov eur v rámci núdzovej makrofinančnej pomoci. Vyplatenie finančných prostriedkov bolo urýchlené, aby pomohlo zlepšiť makroekonomickú stabilitu Ukrajiny v kontexte nevyprovokovanej a neopodstatnenej ruskej invázie.Komisia spresnila, že ide o počiatočnú časť prvej splátky vo výške 600 miliónov eur v rámci nového núdzového programu makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu v celkovej výške 1,2 miliardy eur.Ďalších 300 miliónov eur by EÚ mala zaslať do Kyjeva na budúci týždeň. Zvyšné prostriedky, čiže ďalších 600 miliónov eur, budú vyplatené neskôr v priebehu roka v súlade s memorandom o porozumení podpísaným EÚ a Ukrajinou.Komisia tiež oznámila, že súbežne s implementáciou núdzového programu makrofinančnej pomoci pripravuje aj dodatočný program makrofinančnej pomoci na ďalšiu podporu Ukrajiny z dlhodobého hľadiska.EÚ v posledných rokoch poskytla Ukrajine významnú pomoc. Od roku 2014 Únia a európske finančné inštitúcie pridelili krajine viac ako 17 miliárd eur vo forme grantov a pôžičiek. Tento údaj zahŕňa poskytnutie 5,6 miliardy eur prostredníctvom piatich programov makrofinančnej pomoci na podporu implementácie širokej reformnej agendy v oblastiach, ako je boj proti korupcii, nezávislosť justície, právny štát a zlepšenie podnikateľského prostredia.Posledný program makrofinančnej pomoci, v hodnote 1,2 miliardy eur, sa skončil v roku 2021, pričom Ukrajina implementovala všetky podmienky dohodnuté v Memorande o porozumení v oblastiach riadenia verejných financií, správy vecí verejných a právneho štátu a zlepšovania podnikateľského prostredia.Komisia v piatok oznámila, že pracujena podpore Ukrajiny pomocou núdzovej pomoci. To zahŕňa aj humanitárnu pomoc a pomoc v oblasti civilnej ochrany. EÚ poskytne dodatočné finančné prostriedky vo výške najmenej 500 miliónov eur na činnosti súvisiace s reakciou na humanitárne dôsledky vojny.