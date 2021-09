Šéf Eni: EÚ potrebuje dlhodobý plán energetickej bezpečnosti

Miláno 26. septembra (TASR) - Prudko rastúce ceny plynu pred nachádzajúcou zimou sú dôkazom, že Európska únia (EÚ) potrebuje dlhodobý plán energetickej bezpečnosti, uviedol šéf koncernu Eni Claudio Descalzi v rozhovore pre denník La Repubblica.



Descalzi upozornil, že EÚ pokrýva spotrebu plynu takmer výhradne z dovozu, v prípade ropy takisto pripadá na import väčšina, čo znamená, že je štrukturálne závislá od zahraničných dodávateľov.



"Európa potrebuje to, čo dnes nemá, štruktúrovaný a dlhodobý plán energetickej bezpečnosti," uviedol Descalzi v rozhovore zverejnenom v sobotu (25. 9.). "Nemyslím si, že bude mať problémy so zaobstaraním plynu, ale bude stáť viac," načrtol vyhliadky pre najbližšiu zimu.



Eni má dlhodobé strategické kontrakty s viacerými krajinami producentmi plynu vrátane Ruska.



Domácnosti v celej Európe sa musia vyrovnávať s rastom účtov za energie z dôvodu prudkého zvýšenie veľkoobchodných cien elektriny a plynu. Mnoho organizácií a zväzov na ochranu spotrebiteľa tvrdí, že tí najzraniteľnejší sa môžu dostať do energetickej chudoby.



Španielsko vyzvalo Európsku komisiu (EK), aby pripravila pravidlá, ktoré pomôžu členských štátom dôkladne reagovať na prudké zdražovanie elektriny bez toho, aby sa obávali porušenia pravidiel EÚ.



Taliansky premiér Mario Draghi takisto tento týždeň vyhlásil, že Európa musí diverzifikovať svoje dodávky energií a posilniť vyjednávaciu pozíciu krajín nakupujúcich energie, aby pomohla obmedziť rast cien elektriny a plynu.