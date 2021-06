EÚ potrebuje lepší rámec dohľadu na boj proti praniu špinavých peňazí

Brusel/Luxemburg 28. júna (TASR) - EÚ má roztrieštený prístup k predchádzaniu praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boju proti týmto praktikám. Vyplýva zo správy, ktorú v pondelok predstavil Európsky dvor audítorov (EDA).



Audítori upozornili, že hoci sa hodnota podozrivých transakcií v Európe odhaduje na stovky miliárd eur, právny rámec dohľadu EÚ k predchádzaniu praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je roztrieštený, zle koordinovaný a nezabezpečuje jednotný prístup a rovnaké podmienky. Keďže príslušné orgány EÚ majú politickú a koordinačnú úlohu, ale obmedzené právomoci, úsilie sa vo veľkej miere riadi na vnútroštátnej úrovni.



Europol v rámci Európy odhaduje hodnotu podozrivých transakcií na približne 1,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) EÚ. Globálne odhady sa blížia k 3 % svetového HDP. Z najnovších údajov vyplýva, že viac než 75 % podozrivých transakcií oznámených v EÚ pochádzalo z úverových inštitúcií vo viac než polovici členských štátov EÚ.



"Treba riešiť nedostatky na úrovni EÚ, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, a posilniť úlohu dohľadu EÚ," uviedol Mihails Kozlovs, člen EDA zodpovedný za túto správu. Spresnil, že treba urobiť viac, aby sa zabezpečilo rýchle a jednotné vykonávanie unijných právnych predpisov. EÚ by mala vždy, keď je to možné, uprednostniť nariadenia pred smernicami vzhľadom na potrebu jednotného vykonávania právnych predpisov na úrovni členských štátov.



V súčasnosti sú právomoci na úrovni EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu rozdelené medzi viaceré orgány. Európska komisia vypracúva politiku a monitoruje jej začlenenie do práva členských štátov. Audítori zistili nedostatky pri vykonávaní týchto úloh. Predpisy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí sú zložité a v rámci EÚ sa vykonávajú pomaly a nerovnomerne.



EÚ doteraz neprijala samostatný zoznam vysokorizikových krajín mimo EÚ, ktoré predstavujú hrozbu prania špinavých peňazí pre vnútorný trh EÚ. Komisia nemá aktualizované štatistiky v tejto oblasti, čo sťažuje posúdenie rozsahu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v EÚ.



Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) má právomoc vyšetrovať porušenia práva EÚ v tejto oblasti. EBA však od roku 2010 dospel len k jednému pozitívnemu záveru o porušení právnych predpisov týkajúcich sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a vyšetrovanie nevykonal z vlastnej iniciatívy. Audítori našli dôkazy, že rozhodovanie EBA na vysokej úrovni mohlo byť ovplyvnené vnútroštátnymi záujmami a zistili, že eurokomisia nemá interné usmernenia na podanie žiadosti o vyšetrenie orgánom EBA.



Posledným bodom, ktorý audítori analyzovali, je začlenenie rizika prania špinavých peňazí do prudenciálneho dohľadu nad bankami eurozóny. Zistili, že Európska centrálna banka (ECB) – orgán dohľadu nad významnými bankami od roku 2014 – dobre začala s výmenou informácií s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, ale ECB nemá ani zodpovednosť, ani právomoc vyšetrovať, ako vnútroštátne orgány dohľadu využívajú takéto informácie.



EÚ prijala prvú smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí v roku 1991. Tá bola aktualizovaná v roku 2018, s cieľom bojovať proti hrozbám prania špinavých peňazí pre vnútorný trh a predchádzať financovaniu terorizmu. Eurokomisia má v úmysle čoskoro predložiť návrh na jediný orgán dohľadu EÚ v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)