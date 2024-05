EU Poultry dostane stimul 4 mil. eur na prevádzkareň v Bošanoch

Bratislava/Handlová 15. mája (TASR) - Spoločnosť EU Poultry plánuje v Bošanoch (štvrť Veľké Bošany) v okrese Partizánske zriadenie novej prevádzkarne priemyselnej výroby zameranej na výrobu hotových jedál z hydinového mäsa. Na investíciu vo výške takmer 48 miliónov eur dostane firma od štátu investičný stimul štyri milióny eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.



"V priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ plánuje vytvoriť 318 nových pracovných miest do konca roku 2029," spresnilo Ministerstvo hospodárstva SR v schválenom materiáli.



Spoločníkmi EU Poultry sú bratislavská spoločnosť WE Trade a fyzická osoba Dmytro Borodavka. Ten už v minulosti realizoval podnikateľské aktivity v potravinárskom sektore na Ukrajine a v strednej Ázii. Z dôvodu geopolitického vývoja sa po roku 2014 rozhodol zmeniť podnikateľské plány a od roku 2016 pôsobí na Slovensku. Aj v budúcnosti plánuje pokračovať v rozvoji najmä svojich slovenských obchodných aktivít.



EU Poultry po počiatočnom obchodovaní s výrobkami z hydinového mäsa začal sám spracovávať hydinové mäso v závode v Horných Salibách neďaleko Galanty.