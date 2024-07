EU Poultry je v prvej sedmičke najväčších potravinárov Slovenska

Bratislava 25. júla (OTS) - Keďže počas pandémie mala väčšina odberateľov zo sektoru HORECA uzavreté prevádzky, EU Poultry s.r.o. prešla zmenou výrobného programu a stratégie. Viac sa sústredila na maloobchod. Vďaka tomu, a vďaka uznávaným certifikáciám kvality ako BRC GS for food safety, auditom certifikačnej autority SGS a auditom nadnárodných maloobchodných sietí, sa jej otvorili brány do celej Európy. Aktuálne exportuje do 22 krajín.EU Poultry s.r.o. je členom Únie hydinárov Slovenska a v roku 2023 sa stala najväčším spracovateľom hydiny na Slovensku. Zvýšenie čistého obratu medziročne o takmer 50% , teda na vyše 158 miliónov eur a nárast čistého zisku na viac ako 13 miliónov eur, jej zabezpečil miesto v prvej sedmičke rebríčka najväčších potravinárov u nás. Vyšší čistý zisk ako EU Poultry za rok 2023 dosiahli len dve potravinárske spoločnosti, avšak tie nepôsobia v oblasti spracovania a predaja mäsových výrobkov.Produkcia v podniku EU Poultry s.r.o. v Horných Salibách pri Galante, kde spoločnosť vytvára takmer 300 pracovných miest, je určená predovšetkým na náročný trh Európskej únie a Veľkej Británie. Vyše 60 % produkcie tvoria výrobky s pridanou hodnotou, ako chladené hydinové mäso alebo IQF (Individual Quick Freezing, rýchlo mrazené po jednotlivých kusoch).uviedol, ktorý s rodinou žije na Slovensku od roku 2016 a dodal:/*zdroj údajov Median Store, Finstat, Register UZ/Sme slovenská firma, špecialista na spracovanie a distribúciu vysokokvalitného kuracieho mäsa a mäsových výrobkov. Dodávame produkty do 22 európskych krajín. Ročne spracujeme vyše 40 tisíc ton hydinového mäsa. Za rok 2023 sme dosiahli tržby viac ako 158 miliónov eur. Naše výrobné a skladovacie zariadenia máme od roku 2017 pri obci Horné Saliby. Vytvárame vyše 300 pracovných miest. Sme členom Únie hydinárov Slovenska. EU Poultry s.r.o. nájdete na https://poultryeu.eu/ a tiež na sociálnych sieťach YouTube, Facebook a LinkedIn