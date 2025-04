EÚ pozastavila odvetné clá pre dovoz z USA na 90 dní

Brusel 10. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) pozastavuje odvetné clá na dovoz z USA na 90 dní, aby dala šancu rokovaniam. Zároveň však pokračuje v prípravách na ďalšie protiopatrenia, ak rokovania nebudú uspokojivé. Uviedla to vo štvrtok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje na základe správ DPA, AFP a Bloomberg.



„Ak rokovania nebudú uspokojivé, začnú sa naše protiopatrenia,“ vyhlásila šéfka Komisie.



Členské štáty EÚ odsúhlasili v stredu (9. 4.) odvetné clá vo výške 10 až 25 % na dovoz z USA, ktoré sa mali zaviesť od budúceho týždňa. Zameriavajú sa na výrobky v hodnote viac ako 20 miliárd eur vrátane sójových bôbov, motocyklov a kozmetických výrobkov. Ide o reakciu na americké clá na dovoz ocele a hliníka vo výške 25 %, ktoré prezident Donald Trump zaviedol ešte v marci.



Európsky blok zároveň pracuje na svojej reakcii na Trumpove recipročné clá, ktoré pre EÚ stanovil vo výške 20 %, ako aj na clá vo výške 25 % na dovoz áut do USA. „Všetky možnosti zostávajú na stole,“ povedala Leyenová a pripomenula, že Brusel dal jasne najavo, že by sa však odvetným opatreniam najradšej vyhol.



EÚ v predchádzajúcich týždňoch opakovane zdôrazňovala svoju ochotu dosiahnuť s USA riešenie prostredníctvom rokovaní. Vo štvrtok ráno Leyenová privítala oznámenie amerického prezidenta Trumpa, že pozastavuje nové tzv. recipročné clá pre väčšinu krajín na 90 dní, aby umožnil rokovania.



„Je to dôležitý krok smerom k stabilizácii globálnej ekonomiky,“ povedala Leyenová, pričom zdôraznila, že jasné, predvídateľné podmienky sú nevyhnutné pre fungovanie obchodných a dodávateľských reťazcov. „To je dôvod, prečo som sa dôsledne zasadzovala za dohodu nula za nulu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi,“ vyhlásila. EÚ je podľa nej naďalej odhodlaná viesť „konštruktívne rokovania“ s USA s cieľom dosiahnuť „bezporuchový a vzájomne výhodný obchod“.



Trump vzhľadom na otrasy na trhoch po celom svete v stredu náhle oznámil pozastavenie väčšiny svojich vysokých ciel na dovoz z množstva krajín na 90 dní. Vo svojom príspevku na sociálnej sieti však uviedol, že tieto krajiny budú stále čeliť „podstatne zníženej recipročnej tarife“ vo výške 10 %.