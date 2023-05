EÚ pracuje na sprísnení používania ekologicky zameraných sloganov

Brusel 3. mája (TASR) - Členské štáty Európskej únie chcú zasadne obmedziť používanie reklamných sloganov zdôrazňujúcich ekologický rozmer, ako napríklad "šetrný k životnému prostrediu" alebo "klimaticky neutrálny". Producenti by potom už nemohli používať takéto termíny na propagáciu výrobkov, výrobných postupov alebo spoločností, oznámilo v stredu švédske predsedníctvo Únie. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



S cieľom uľahčiť spotrebiteľom porovnávanie výrobkov, ktoré sú prezentujú ako šetrné k životnému prostrediu, by mali v budúcnosti povoľovať len slogany založené na oficiálnych systémoch certifikácie. Povolené by boli aj potvrdenia o udržateľnosti, ktoré sú oficiálne registrované alebo stanovené verejnými orgánmi.



K iniciatíve zaujme budúci týždeň stanovisko Európsky parlament (EP), ktorý bude o finálnej podobe návrhu ďalej rokovať s členskými štátmi.