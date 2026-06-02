< sekcia Ekonomika
EÚ pre vysoké ceny energie zvažuje prijatie opatrení
Chce členským štátom poskytnúť väčšiu fiškálnu flexibilitu.
Autor TASR
Brusel 2. júna (TASR) - Európska komisia (EK) zvažuje sériu opatrení, ktoré by členským štátom EÚ poskytli väčšiu fiškálnu flexibilitu, aby im pomohli vyrovnať sa s dosahom vyšších cien energií, ktoré narástli v dôsledku vojnovej situácie na Blízkom východe po náletoch na Irán. Na správu agentúry Bloomberg upozornil spravodajca TASR.
Návrh, o ktorom rokuje Európska komisia, má umožniť vládam členských štátov minúť približne 0,3 percenta HDP na energie mimo fiškálneho rámca EÚ.
Toto opatrenie by fungovalo ako takzvaná úniková doložka, podobná výnimke pri výdavkoch na obranu, ktorá bola udelená členským štátom. Agentúra Bloomberg to uviedla s odkazom na zdroje, ktoré si želali zostať anonymné. Podrobnosti návrhu sa ešte môžu zmeniť pred oficiálnym oznámením opatrení eurokomisiou.
Analytici očakávajú, že tempo hospodárskeho rastu eurozóny sa výrazne spomalí v dôsledku rastúcich cien energií spôsobených vojnou na Blízkom východe. Exekutíva EÚ očakáva, že HDP eurozóny tento rok vzrastie o 0,9 %, čo je výrazne menej ako bol vlaňajší 1,4-percentný rast, a o 0,3 percentuálneho bodu menej, ako EK odhadovala vlani v novembri.
Situácia je obzvlášť znepokojujúca v Taliansku. Krajina, ktorá patrí medzi krajiny EÚ s najvyššou zadlženosťou, v posledných mesiacoch patrila medzi najhlasnejšie, ktoré od Bruselu žiadali väčšiu fiškálnu flexibilitu, keďže čelí inflačným tlakom. Rozpočtový deficit Talianska je nad hranicou stanovenou EÚ a vláda znížila svoje prognózy rastu po tom, ako kríza na Blízkom východe viedla k vyšším cenám palív. Taliansko je silne závislé od dovozu palív a plynu zo zahraničia.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v máji vyzvala EK, aby poskytla väčšiu flexibilitu v rámci rozpočtových pravidiel eurobloku s cieľom kompenzovať rastúce náklady na energie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Návrh, o ktorom rokuje Európska komisia, má umožniť vládam členských štátov minúť približne 0,3 percenta HDP na energie mimo fiškálneho rámca EÚ.
Toto opatrenie by fungovalo ako takzvaná úniková doložka, podobná výnimke pri výdavkoch na obranu, ktorá bola udelená členským štátom. Agentúra Bloomberg to uviedla s odkazom na zdroje, ktoré si želali zostať anonymné. Podrobnosti návrhu sa ešte môžu zmeniť pred oficiálnym oznámením opatrení eurokomisiou.
Analytici očakávajú, že tempo hospodárskeho rastu eurozóny sa výrazne spomalí v dôsledku rastúcich cien energií spôsobených vojnou na Blízkom východe. Exekutíva EÚ očakáva, že HDP eurozóny tento rok vzrastie o 0,9 %, čo je výrazne menej ako bol vlaňajší 1,4-percentný rast, a o 0,3 percentuálneho bodu menej, ako EK odhadovala vlani v novembri.
Situácia je obzvlášť znepokojujúca v Taliansku. Krajina, ktorá patrí medzi krajiny EÚ s najvyššou zadlženosťou, v posledných mesiacoch patrila medzi najhlasnejšie, ktoré od Bruselu žiadali väčšiu fiškálnu flexibilitu, keďže čelí inflačným tlakom. Rozpočtový deficit Talianska je nad hranicou stanovenou EÚ a vláda znížila svoje prognózy rastu po tom, ako kríza na Blízkom východe viedla k vyšším cenám palív. Taliansko je silne závislé od dovozu palív a plynu zo zahraničia.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v máji vyzvala EK, aby poskytla väčšiu flexibilitu v rámci rozpočtových pravidiel eurobloku s cieľom kompenzovať rastúce náklady na energie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)