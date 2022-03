EÚ prediskutuje potrebu nového spoločného dlhu o niekoľko týždňov

Brusel 22. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) bude diskutovať o tom, či si potrebuje spoločne požičať viac peňazí v reakcii na problémy, ktoré spôsobila ruská invázia na Ukrajinu, o niekoľko týždňov. Vyhlásil to v utorok európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni.



Francúzsko a Taliansko presadzujú, aby si EÚ spoločne požičala ďalšie peniaze nad rámec 800 miliárd eur, ktoré už boli schválené pre fond obnovy po pandémii nového koronavírusu. Argumentujú, že by to pomohlo bloku zvládnuť prudký nárast výdavkov na obranu a znížiť silnú energetickú závislosť od Ruska.



"Návrhy tohto druhu predložili v uplynulých týždňoch niektorí európski lídri," povedal Gentiloni prostredníctvom videa na seminári organizovanom Oxfordskou univerzitou.



Nemecko, Holandsko, Rakúsko a ďalšie krajiny sú však proti novým pôžičkám a tvrdia, že ekonomické dôsledky vojny na Ukrajine sú zatiaľ stále nejasné, a že z 800-miliardového fondu obnovy bolo doteraz vyplatených len 74 miliárd eur.



Fond obnovy vytvorila EÚ minulý rok, aby zabránila veľkým rozdielom medzi krajinami eurozóny v dôsledku pandémie, keďže tie vlády, ktoré už boli veľmi zadlžené, by si nemohli požičať toľko na financovanie obnovy hospodárstva ako tie s nízkymi dlhmi.



Francúzsko tvrdí, že vojna na Ukrajine, podobne ako pandémia, je exogénnym šokom, ktorý ovplyvní krajiny EÚ odlišne, čím opäť vznikne riziko prehĺbenia rozdielov.



Podľa Gentiloniho je príliš skoro povedať s istotou, že obava z narastajúcich rozdielov medzi členskými štátmi, najmä v eurozóne, prinesie opäť rozhodnutie o spoločnom dlhovom nástroji.



"Myslím si, že skutočná diskusia prebehne o niekoľko týždňov, keď budeme mať jasnejší pohľad na ekonomické dôsledky tejto krízy. Ale myslím si, že to nemôžeme zmiesť zo stola," povedal.



Európska komisia má v máji predložiť nové ekonomické prognózy pre 27-členný blok, ktoré poskytnú základ pre takúto diskusiu.



Gentiloni však poznamenal, že samotná veľkosť nových investícií v dôsledku vojny na Ukrajine bude mať pravdepodobne vplyv na fiškálne pravidlá EÚ, ktoré sa teraz analyzujú.



"Posilnenie našich obranných schopností si bude vyžadovať značné investície do našej priemyselnej a technologickej základne," skonštatoval.



"Ich financovanie si bude vyžadovať podpornejší rámec fiškálnych pravidiel a potenciálne nové nástroje na európskej úrovni," dodal Gentiloni.