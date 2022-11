EÚ predloží návrh na prepracovanie trhu s elektrinou do marca 2023

Brusel 30. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) predloží návrh na prepracovanie trhu s elektrinou v Európskej únii (EÚ) do konca marca budúceho roka. Uviedla to v stredu eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Na základe mojich vedomostí, predstavíme návrh trhu s elektrinou ako legislatívny návrh do konca marca," povedala na podujatí, ktoré zorganizoval spravodajský web Politico v Bruseli.



Únia chce zrevidovať svoj trh s elektrinou, aby zrušila prepojenie medzi cenami elektriny a plynu potom, ako prudké zdraženie plynu v tomto roku zvýšilo náklady na elektrinu pre európskych spotrebiteľov a podniky. Simsonová poznamenala, že konzultácie príslušných ministrov členských štátov bloku a zainteresovaných strán o plánoch budú prebiehať do konca marca 2023