EÚ predložila krátkodobé núdzové opatrenia

Brusel 18. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu v reakcii na niekoľko mesiacov výnimočne vysokých a nestálych cien energií v Európe predstavila sériu dodatočných krátkodobých opatrení na riešenie tejto krízovej situácie a vo svetle možného prerušenia dodávok energií z Ruska ako výsledok vojnovej situácie na Ukrajine a reakcií EÚ na túto vojnu.



Komisia pripomenula, že predkladá návrhy aj pre optimalizáciu trhu s elektrinou, aby bol pripravený na prechod od fosílnych palív k iným druhom energie a odolnejší voči cenovým šokom a zároveň chránil spotrebiteľov a dodával cenovo dostupnú elektrinu.



Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová v tejto súvislosti uviedla, že EÚ má dobre fungujúci a prepojený trh s energiou, ktorý aj za súčasných náročných podmienok poskytuje spoľahlivé dodávky energie.



"Výnimočné časy si však vyžadujú výnimočné opatrenia, a preto predstavujeme ďalšie kroky, ktoré môžu členské štáty podniknúť v boji proti vysokým cenám. Keďže Rusko vedie nevyprovokovanú vojnu na Ukrajine, musíme naplánovať prerušenia dodávok plynu a vplyv týchto krokov pomocou solidárnych opatrení a prípadných cenových zásahov," opísala situáciu komisárka. A dodala, že EK súčasne pokračuje v práci na zlepšení trhu s elektrinou v snahe lepšie chrániť spotrebiteľov, znížiť nestálosť cien a pokračovať v podpore zeleného prechodu.



Komisia vyzvala členské štáty, aby pokračovali v používaní svojho súboru nástrojov pre úpravu cien energií, ktorý obsahuje opatrenia na zníženie účtov za energiu.



Na trhu s plynom EK navrhla možnosť členským štátom dočasne rozšíriť reguláciu cien pre koncového spotrebiteľa na široké spektrum zákazníkov vrátane domácností a priemyslu, odporúča dočasné "poistky" a núdzové opatrenia v oblasti likvidity na podporu efektívneho fungovania komoditných trhov pri plnom rešpektovaní ustanovení o štátnej pomoci. Komisia chce zároveň využiť novú energetickú platformu EÚ na spájanie spoločného dopytu po plyne, zabezpečenie konkurencieschopných cien plynu prostredníctvom dobrovoľných spoločných nákupov a zníženie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív.



Čo sa týka možností zásahov na trhu s elektrinou, eurokomisia navrhla možnosť prerozdeliť výnimočne vysoké pod hraničné príjmy (neočakávané zisky) na podporu spotrebiteľov aj na nasledujúcu vykurovaciu sezónu. Navrhla tiež dočasné rozšírenie regulovaných maloobchodných cien na malých a stredných podnikateľov a pre regióny s obmedzeným prepojením navrhuje možnosť zaviesť dotácie na palivové náklady pri výrobe elektriny s cieľom znížiť cenu elektriny.



V prípade úplného prerušenia dodávok plynu z Ruska môžu byť v EÚ potrebné ďalšie výnimočné opatrenia. Komisia preto vyzvala členské štáty, aby aktualizovali svoje pohotovostné plány. Komisia vytvorí koordinovaný plán na úrovni EÚ na zníženie dopytu s preventívnymi dobrovoľnými opatreniami na obmedzenie dodávok, ktoré budú pripravené v prípade núdze. V duchu solidarity by členské štáty menej postihnuté odstavením ruského plynu mohli znížiť svoj dopyt po plyne v prospech viac postihnutých členských štátov.



Na doplnenie týchto opatrení a v reakcii na úplné prerušenie dodávok plynu z Ruska, môže byť potrebný administratívny cenový strop plynu na úrovni EÚ ako celku. Ak sa tento strop zavedie, mal by byť obmedzený počas doby trvania núdzového stavu v EÚ a nemal by ohroziť schopnosť Únie prilákať alternatívne zdroje dodávok plynu a LNG.



Návrh EK pre "trh s elektrinou, ktorý je pripravený na budúcnosť," tvrdí, že existuje niekoľko spôsobov, ako lepšie chrániť spotrebiteľov a dodávať cenovo dostupnú elektrinu, zároveň tento trh urobiť odolnejším voči otrasom a zosúlaďovať ho s cieľmi európskej zelenej dohody. Komisia stanovila niekoľko otázok, ktoré je ešte potrebné preskúmať, aby sa zabezpečilo optimálne fungovanie trhu s elektrinou. Patria tam trhové nástroje na ochranu spotrebiteľov pred kolísaním cien, opatrenia zlepšujúce reakcie na dopyt a na podporu individuálnych schém vlastnej spotreby, vhodné investičné signály a transparentnejší dohľad nad trhom.