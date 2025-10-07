< sekcia Ekonomika
EÚ predložila opatrenia na ochranu európskych oceliarov
Komisia zdôraznila, že ide o zásadný krok k zabezpečeniu dlhodobej životaschopnosti oceliarskeho odvetvia, čo je v súlade so záväzkami Akčného plánu EÚ pre oceľ a kov.
Autor TASR
Brusel 7. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že Európska únia zavádza opatrenia na ochranu európskych oceliarov. Ide o návrh na ochranu oceliarskeho sektora EÚ pred nespravodlivými dosahmi globálnej nadmernej kapacity, informuje spravodajca TASR.
Komisia zdôraznila, že ide o zásadný krok k zabezpečeniu dlhodobej životaschopnosti oceliarskeho odvetvia, čo je v súlade so záväzkami Akčného plánu EÚ pre oceľ a kov. Predložený návrh zachováva zásadu otvoreného obchodu a posilňuje spoluprácu s globálnymi partnermi s cieľom riešiť nadmernú kapacitu.
V praxi to znamená obmedzenie objemu bezcolného dovozu na 18,3 milióna ton ročne, čiže zníženie o 47 % v porovnaní s kvótami na oceľ v roku 2024, zdvojnásobenie ciel nad rámec kvóty na 50 % (v porovnaní s 25 % v rámci ochranného opatrenia) a posilnenie sledovateľnosti trhov s oceľou zavedením požiadavky na tavenie a nalievanie, aby sa zabránilo obchádzaniu kvót.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že silný, dekarbonizovaný oceliarsky sektor je nevyhnutný pre konkurencieschopnosť, hospodársku bezpečnosť a strategickú autonómiu EÚ. Dodala, že globálna nadmerná kapacita poškodzuje priemysel EÚ, a preto treba konať. Podľa jej slov EK bude spolupracovať s priemyslom na ochrane a vytváraní dobrých pracovných miest a s členskými štátmi a globálnymi partnermi na hľadaní dlhodobých riešení v tejto oblasti.
Platnosť súčasných ochranných opatrení pre oceľ vyprší v júni 2026. Komisia týmto návrhom reaguje na výzvu pracovníkov, priemyslu, viacerých členských štátov, Európskeho parlamentu a zainteresovaných strán, aby sa oceliarskemu priemyslu EÚ poskytla silná a trvalá ochrana s cieľom ochrániť pracovné miesta v EÚ a podporiť sektor v jeho úsilí o dekarbonizáciu.
Pretože nadmerná kapacita ocele je globálnym problémom, EK bude viesť medzinárodné úsilie pri hľadaní kolektívnych odpovedí na účinné riešenie základných príčin globálnej nadmernej kapacity. Komisia vyzýva podobne zmýšľajúce krajiny, aby spolupracovali s cieľom chrániť svoje ekonomiky pred globálnou nadmernou kapacitou, a zároveň zabezpečiť dodávateľské reťazce a zvýšiť vzájomný prístup na trh.
EK zdôraznila, že navrhované opatrenie sú v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).
Vzhľadom na úzku integráciu do vnútorného trhu EÚ v rámci Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), vývoz ocele z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska nebude podliehať colným kvótam ani clám. Samostatne sa pri rozhodovaní o pridelení kvót budú zohľadňovať aj záujmy kandidátskych krajín.
Návrh EK teraz posúdi Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty), aby sa dohodli na konečnom znení nariadenia.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
