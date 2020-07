EÚ predložila program v oblasti zručností a odvážne ciele na päť rokov

Brusel 1. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť. Stanovujú sa v ňom ambiciózne ciele zvyšovania úrovne zručností (zlepšovania existujúcich zručností) a rekvalifikácie (získavania nových zručností), ktoré sa majú dosiahnuť počas nasledujúcich piatich rokov.



Komisia upozornila, že prechod EÚ na obehové, digitalizované a nízkouhlíkové hospodárstvo by do roku 2030 mohol vytvoriť vyše milióna pracovných miest. Len odvetvia umelej inteligencie a robotiky vytvoria v nasledujúcich piatich rokoch takmer 60 miliónov nových pracovných miest na celom svete. Niektoré "tradičné" zamestnania sa môžu buď zmeniť, alebo dokonca zaniknúť.



Program EK obsahuje 12 akcií zameraných na zručnosti pre pracovné miesta, a to vytváraním partnerstiev s členskými štátmi, podnikmi a sociálnymi partnermi s využitím rozpočtu EÚ ako prostriedku na uvoľnenie verejných a súkromných investícií.



Cieľom programu je zaručiť, aby sa v celej Európe od veľkých miest až po vzdialené a vidiecke oblasti realizovalo právo na odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie zakotvené v európskom pilieri sociálnych práv.



Komisia tvrdí, že po koronakríze, ktorá zmeny urýchlila a priniesla nové kariérne výzvy, podniky budú potrebovať pracovníkov so zručnosťami, ktoré si treba osvojiť na zvládnutie zelenej a digitálnej transformácie, zatiaľ čo ľudia musia mať možnosť získať náležité vzdelanie a odbornú prípravu.



Program v oblasti zručností je zameraný na zvýšenie významu zručností v EÚ s cieľom posilniť konkurencieschopnosť, zabezpečiť sociálnu spravodlivosť a budovať odolnosť.



Na realizáciu akcií a splnenie cieľov programu v oblasti zručností bude EÚ potrebovať odhadované dodatočné verejné a súkromné investície vo výške približne 48 miliárd eur ročne. Komisia upozornila, že v období 2021 – 2027 bude možné mobilizovať všetky nástroje EÚ. Ide o Európsky sociálny fond plus s navrhovaným rozpočtom 86 miliárd eur, program Erasmus+ s rozpočtom do 26 miliárd eur a zložku programu InvestEU zameranú na sociálne investície a zručnosti s navrhovaným rozpočtom 3,6 miliardy eur. Nový program Digitálna Európa s navrhovaným rozpočtom 9,2 miliardy eur bude investovať do rozvoja digitálnych zručností zameraných na osvojovanie si technológií. Okrem toho v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, na ktorý sa poskytujú granty a úvery vo výške 560 miliárd eur, vzniknú pre členské štáty veľké príležitosti na financovanie iniciatív zameraných na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)