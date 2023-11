EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Brusel 20. novembra (TASR) - Európska komisia v pondelok oznámila, že predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci o ďalšie tri mesiace, do konca júna 2024. To umožní členským štátom Európskej únie (EÚ) pomôcť firmám počas nadchádzajúcej zimy s vysokými cenami energií, ktoré zdraželi v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu a napätia na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Exekutíva EÚ uvoľnila pravidlá štátnej pomoci v marci minulého roka po tom, ako tisíce firiem zasiahla vojna na Ukrajine. Uviedla pritom, že tento režim sa skončí v decembri 2023.



Uvoľnenie pravidiel umožnilo členským štátom poskytnúť pomoc firmám v čase, keď čelili mimoriadnemu šoku, povedal eurokomisár EÚ pre hospodársku súťaž Didier Reynders.



Začiatkom novembra Komisia naznačila, že uvoľnenie predĺži do marca 2024, ale v pondelok v najnovšom vyhlásení skonštatovala, že zohľadnila "spätnú väzbu od členských štátov" a predĺži uvoľnenie pravidiel do konca júna 2024.



"Umožní to členským štátom predĺžiť svoje podporné schémy a zabezpečiť, aby spoločnosti, ktoré zasiahla kríza, neboli odrezané od potrebnej pomoci v nadchádzajúcom zimnom vykurovacom období," uviedla Komisia vo vyhlásení.



Zmeny oznámené tento pondelok sa týkajú kompenzácie vysokých cien energií, ale aj niektorých širších aspektov, pričom sa zvýšili stropy pomoci pre poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a ďalšie sektory.



Predĺženie pomoci sa však nebude vzťahovať na podporu likvidity, ako sú štátne záruky a zvýhodnené úvery, ani na opatrenia zamerané na podporu znižovania dopytu po elektrine.



Po pondelkovom rozhodnutí môžu štáty EÚ poskytnúť pomoc až do výšky 2,25 milióna eur na firmu a kompenzácie dodatočných nákladov, ktoré priniesli vysoké ceny plynu a elektriny.



Výnimky platia do júna. Reynders pripomenul, že výnimky sa vždy navrhujú tak, aby boli časovo obmedzené.