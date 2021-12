EÚ predĺži výnimku v prípade letiskových prevádzkových intervalov

Brusel 15. decembra (TASR) - Európska komisia v stredu oznámila, že predĺžila pozastavenie platnosti pravidiel o prístupe k letiskovým prevádzkovým intervalom (tzv. slotom) do októbra 2022. To prinesie úľavu leteckým spoločnostiam, ktoré stále trpia obmedzeniami v doprave v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Európska únia (EÚ) vlani v marci dočasne pozastavila platnosť pravidiel, podľa ktorých musia letecké spoločnosti využívať najmenej 80 % svojich prevádzkových a vzletových intervalov, aby si ich udržali aj nasledujúci rok. Vďaka výnimke stačí využiť len 64 % z nich na udržanie práv na tieto prevádzkové intervaly.



Komisia vo vyhlásení uviedla, že výnimka na prevádzkové intervaly bola predĺžená do konca letnej sezóny 2022 v leteckej doprave, ktorá potrvá od 28. marca do 29. októbra budúceho roka.



Komisia skonštatovala, že letecká prevádzka sa úplne nezotavila z pandémie a nevrátila sa na úroveň z roku 2019, ale v lete 2021 dosiahla viac ako 70 % z predpandemickej úrovne.



Eurocontrol predpovedá, že letecká prevádzka v roku 2022 bude podľa najpravdepodobnejšieho odhadu predstavovať 89 % úrovne z roku 2019.



Komisárka pre dopravu Adina Valeanová dodala, že exekutíva EÚ pozorne monitoruje vplyv variantu omikron nového koronavírusu a v prípade potreby bude rýchlo konať.