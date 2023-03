EÚ predĺžila dobrovoľné obmedzenie spotreby plynu o 15 %

Brusel 28. marca (TASR) - Ministri energetiky Európskej únie (EÚ) sa v utorok dohodli na predĺžení dobrovoľného obmedzenia spotreby plynu o 15 % o rok, do marca 2024. To pomôže bloku pripraviť sa na budúcu zimu pri nedostatku dodávok ruského plynu. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Niektorí predstavitelia Únie očakávali, že ministri budú riešiť spor o tom, či by sa jadrová energia mala započítať do cieľov v oblasti obnoviteľnej energie. Táto otázka rozdeľuje členské štáty a môže priniesť meškanie hlavnej politiky EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.



Zníženie spotreby zemného plynu bolo jedným z niekoľkých opatrení, ktoré bloku pomohli prekonať energetickú krízu po vypuknutí vojny na Ukrajine. Spotreba plynu v EÚ klesla medzi augustom 2022 a januárom 2023 o 19,3 %, ukazujú údaje Rady EÚ.



A Únia hľadá tiež spôsob, ktorý by umožnil členským štátom zakázať dodávky ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) bez zavedenia nových energetických sankcií.



Ministri energetiky sú pripravení schváliť návrh, ktorý vládam umožní dočasne zabrániť ruským vývozcom vopred si rezervovať infraštruktúru potrebnú na prepravu LNG, uvádza sa v dokumente, ktorý videla agentúra Bloomberg News.



"Nemôžeme, a ani sa nevrátime k status quo s Ruskom ako naším hlavným dodávateľom plynu," povedala Kadri Simsonová, eurokomisárka pre energetiku.



Navrhované nariadenie bude musieť schváliť aj Európsky parlament, ktorý ponúkol svoje vlastné riešenia na obmedzenie dovozu ruského plynu. Zablokovanie dovozu LNG presadzujú najmä Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko.