EÚ predĺžila pozastavenie rozpočtov pravidiel o ďalší rok

Brusel 23. mája (TASR) - Európska komisia v pondelok navrhla predĺžiť pozastavenie prísnych fiškálnych pravidiel Európskej únie (EÚ) o ďalší rok, do roku 2024. Dôvodom sú ekonomické dôsledky vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Komisia tieto pravidlá pozastavila pred dvomi rokmi, po vypuknutí pandémie nového koronavírusu, ktorá stiahla 27-členný blok do najhlbšej recesie od druhej svetovej vojny v dôsledku blokád.



"Zvýšená neistota a silné riziká poklesu ekonomického výhľadu v kontexte vojny na Ukrajine, bezprecedentné zvyšovanie cien energií a pokračujúce problémy dodávateľského reťazca si vyžadujú predĺženie," uviedla Komisia.



Fiškálne pravidlá EÚ, známe ako Pakt stability a rastu, obmedzujú rozpočtový deficit členských štátov na maximálne 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a štátny dlh na 60 % HDP.



Pakt mal byť reaktivovaný 1. januára 2023 po návrate solídneho hospodárskeho rastu, no ruská invázia na Ukrajinu zmenila situáciu. Komisia v pondelok uviedla, že pravidlá budú teraz opätovne zavedené "od roku 2024".



Návrh má pomôcť členským štátom EÚ "prečkať búrku", ktorú spôsobila invázia Ruska na Ukrajinu, povedal podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis. Návrh musia teraz schváliť členské štáty bloku.



Vojna a vplyv sankcií proti Rusku prinútili minulý týždeň Brusel drasticky znížiť prognózu rastu ekonomiky EÚ aj eurozóny v tomto roku.